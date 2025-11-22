Una obra pública impide el uso de garajes hace un año

Desde el mes de agosto del año pasado, los vecinos de cuatro calles , al menos, de la localidad de Guargacho (San Miguel de Abona) no pueden acceder a sus garajes a causa de una obra pública. Del problema se hizo eco el PSOE, al que vecinos afectados trasladaron sus quejas porque, además de las dificultades que ello implica, siguen abonando la licencia correspondiente al vado.

Aseguran que las calles de Guargacho están «cerradas». Los socialistas no se explican los «retrasos injustificables y obras que nunca terminan», y ponen como ejemplos la calle Camilo José Cela, cerrada «un año entero»; Benito Pérez Galdós, que permanece aún bloqueada; Rosalía de Castro, que ocho meses después de iniciados los trabajos sigue en obras, cuando el plazo para su finalización expiró el pasado julio, o la calle Hermanos Álvarez Quintero, paralizada desde hace meses. Pese a todo ello, «el Ayuntamiento ha seguido cobrando la tasa de vado con total normalidad, aun cuando los vecinos no podían entrar ni salir de sus propios garajes».

Críticas socialistas y reclamos legales

El PSOE de San Miguel de Abona critica públicamente que Coalición Canaria «ha vuelto a dejar tirados a los vecinos y vecinas de Guargacho, rechazando la propuesta socialista para devolver la parte proporcional de la tasa de vado a quienes llevan meses sin poder usar sus garajes debido a las obras de saneamiento».

Durante el pleno, la concejala socialista Érika Sánchez Quintero recordó que «esto no va de favores, va de justicia y legalidad». Al respecto, expresa que La Ley de Haciendas Locales «es clara, si un derecho no puede disfrutarse por causas ajenas al vecino, procede la devolución del importe. Y aquí, durante meses, la gente ha pagado por un derecho inexistente».

Sánchez Quintero expone que El PSOE recuerda que la ordenanza municipal no prevé la situación que se vive en Guargacho, pero el artículo 26.3 del Texto Refundido de la Ley de Régimen de Hacienda Local sí lo hace de manera explícita: «Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización del dominio público no pueda ejercerse, procederá la devolución del importe correspondiente».

La propuesta de los socialistas no encontró eco en el gobierno municipal, cuyo voto contrario a la petición de devolución parcial de lo abonado por los afectados «impide reconocer el derecho de los vecinos a reclamar su dinero, abrir un procedimiento claro, transparente y sencillo de devolución, compensar justamente a quienes llevan más de un año sufriendo cortes, ruidos, polvo, obras eternas y la imposibilidad de acceder a sus viviendas».

El PSOE San Miguel de Abona «lamenta profundamente» que las autoridades locales «nieguen un derecho básico y carguen sobre los vecinos el coste de una gestión municipal deficiente». Érika Sánchez incide en que «los vecinos no quieren promesas, quieren hechos y merecen que se les devuelva lo que pagaron sin poder usar» durante el último año, en muchos de los casos.