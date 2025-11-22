Dos millones en asfalto, agua y luz revalorizan Tabaiba Alta

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la contratación de la obra de reurbanización y mejora de las infraestructuras de Tabaiba Media y Alta. Se trata de una primera fase del proyecto de reparcelación total de este núcleo de El Rosario mediante la que se actuará en las calles Aceviño, Guaydil, Cardón y parte de Drago. A estas vías se incorporará la calle Palmera, cuando se resuelva una modificación ya prevista. El presupuesto de licitación es de dos millones de euros, una inversión sufragada con fondos propios, con la que se renovarán todas las redes de servicios públicos básicos (agua, saneamiento, telecomunicaciones, baja tensión, alumbrado, etc.).

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, valora la aprobación de esta importante obra «con la que, por fin, podremos ir comenzando a ejecutar la urbanización aún pendiente de este importante núcleo de nuestro municipio, que mantiene graves carencias debido a que no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento». El regidor explica que la pretensión es «cambiar la cara por completo de Tabaiba Alta y Media» por fases, partiendo desde la zona más alta, pegada al colegio Alemán, hasta la más próxima a la autopista del Sur.

Carencias actuales y actuaciones previstas

El proyecto de reurbanización solucionará el actual estado deficiente y heterogéneo del viario y de los servicios urbanos básicos. Esta populosa zona residencial de El Rosario cuenta actualmente con calles sin completar, con plataformas irregulares, pavimentos deteriorados o inexistentes y trazados que no cumplen con los parámetros geométricos actuales.

Asimismo, existen deficiencias significativas en las redes de abastecimiento, con necesidad de su sectorización y renovación integral de conducciones y acometidas domiciliarias; así como la ausencia o insuficiencia de redes de saneamiento y pluviales, lo que genera problemas de evacuación de aguas de lluvia y riesgos de inundación.

En varias calles existen carencias en la red de telecomunicaciones, precisando nuevas canalizaciones principales y terciarias, arquetas y acometidas o se hace necesario completar la obra civil de electrificación y la implantación de nuevas líneas de alumbrado público en calles sin iluminación o con dotación insuficiente. También se mejorará la accesibilidad, señalización y contención, incluyendo la necesidad de nuevos muros, barandillas, acerados, pasos peatonales y ordenación circulatoria.

Cabe recordar que el Ayuntamiento encargó, a finales del año pasado, a la empresa pública Gestur Canarias la redacción del modificado y actualizado del proyecto de urbanización de Tabaiba Media y Alta para ejecutar la urbanización aún pendiente de este núcleo. Debido al tiempo transcurrido de un documento inicial que databa de 2006, el documento establece las adaptaciones necesarias a las normativas en materia de accesibilidad, abastecimiento, saneamiento o telecomunicaciones.