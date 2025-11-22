¿Por qué a los habitantes de Santa Cruz de Tenerife se les llama "Chicharreros"? Esta fue la burla que se convirtió en un símbolo de identidad para una ciudad
El origen de este término se remonta a una burla histórica que acabó convirtiéndose en un símbolo de identidad de la ciudad
No existe una palabra que refleje mejor el orgullo santacrucero que "chicharrero". Lo que en su origen fue una burla con el paso de los siglos se transformó en un símbolo de identidad y pertenencia para los habitantes de Santa Cruz de Tenerife.
Esta ciudad no siempre fue la capital de la isla. Durante siglos, el centro político y religioso se encontraba en San Cristóbal de La Laguna, mientras que Santa Cruz era tan solo un pequeño puerto pesquero donde atracaban embarcaciones y se comerciaban algunas mercancías.
En aquel entonces, los pescadores de la zona faenaban en aguas cercanas y solían capturar un pez muy común y apreciado, el chicharro. Gracias al comercio y la pesca de este animal, nació el apodo de "chicharreros", que con el tiempo fue evolucionando de un insulto o referencia despectiva por la actividad pesquera de la zona, a convertirse en un símbolo de identidad para los habitantes de la ciudad.
Los laguneros llamaban chicharreros a los santacruceros
La mayoría de los historiadores sitúan el origen del término "chicharrero" en el siglo XVI, cuando el puerto de Santa Cruz distaba mucho de ser la ciudad próspera y moderna que es hoy. En aquella época, era un humilde poblado de pescadores, cuyos habitantes se alimentaban principalmente del chicharro, un pescado pequeño y barato que se convirtió en símbolo de su modo de vida.
En Tenerife vivían 40.000 habitantes, de los cuales, más de 5.000 residían en la capital. Por esta razón, los vecinos de San Cristóbal de La Laguna, que entonces concentraba el poder político y religioso de la isla, comenzaron a usar el término “chicharreros” de forma burlona para referirse a los habitantes del puerto.
Esta era una manera de remarcar la diferencia económica y social entre la antigua capital y el modesto enclave costero que servía como vía de entrada de mercancías a Tenerife.
Con el paso de los siglos, lo que comenzó como una mofa se transformó en un símbolo de orgullo e identidad. Hoy, no todos los tinerfeños son chicharreros, pero todos los santacruceros lo son, llevando con orgullo un nombre que encierra historia, carácter y arraigo.
