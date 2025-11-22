Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy sábado en tu municipio

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, tiene el gasoil a 0,985€ el litro. En San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, la estación de servicio OCÉANO TACO, CALLE SANTA AMELIA, 20, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,985€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, sábado 22 de noviembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 0,985€ el litro. La estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,100€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo. En Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 22 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 0,985€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Cristóbal de La Laguna, a CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de OCÉANO TACO ofrece la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde sale a 0,985€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Cristóbal de La Laguna, estación de OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde se puede encontrar el gasoil a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,343€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,349€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,167€ el litro.

La Palma tiene hoy, sábado 22 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,159€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,235€.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,519€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,519€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,392€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,419€ el litro de Gasóleo A.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,361€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy sábado 22 de noviembre, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,399€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,429€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,449€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,489€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Alajeró, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde el diésel está a 1,319€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,369€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 22 de noviembre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,110€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,119€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 0,985€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 0,989€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, sábado 22 de noviembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 0,989€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [22/11/2025 8:04:14]