Este popular centro comercial de Tenerife 'enciende' la Navidad este domingo, 23 de noviembre

La Navidad está a la vuelta de la esquina y todos los municipios de la isla se van preparando con sus encendidos. Ya incluso se pueden ver algunas casas decoradas y, como no podía ser de otra manera, los centros comerciales han hecho lo propio para lucir sus mejores galas y atraer las compras.

Cada vez son más los que preparan eventos especiales por estas fechas para mostrar a sus clientes su encendido navideño y toda la decoración, uno de ellos es Siam Mall, en el sur de Tenerife, que ha preparado una cita inolvidable.

Así, este domingo, 23 de noviembre, a partir de las 18:15 horas, el centro comercial se llenará de magia, luz y alegría para dar la bienvenida a la temporada más feliz del año.

Tradicional encendido

El encendido del árbol de Navidad de Siam Mall se ha convertido en toda una tradición para sus clientes y marcará el inicio de unas semanas llenas de ilusión, música, espectáculos y momentos inolvidables para toda la familia.

Este año, el evento contará con un gran desfile navideño, un show lleno de fantasía y muchas sorpresas que harán brillar a grandes y pequeños. Cada rincón del centro comercial se transformará para que vivir una experiencia única, rodeada del espíritu navideño que tanto nos emociona.

Cartel del evento. / E. D.

Horario

En concreto, el desfile será a las 18:15 horas y, a las 19:00 horas tendrá lugar el show del encendido del árbol de Navidad.

Podrás disfrutar de un ambiente más mágico, con decoraciones espectaculares, música, luces y mucha alegría navideña.