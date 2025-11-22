ANTAD: luchar contra las adicciones fuera de Santa Cruz y La Laguna

Cuando la heroína era la reina entre las adicciones y aún no se percibía al alcohol como una droga, apareció Antad (Asociación Norte de Tenerife de Atención a las Drogodependencias). Ahora, cuando el consumo de sustancias es cada vez más diverso e, incluso, se diagnostica dependencia a las pantallas, sigue ahí. Lucha contra las adicciones fuera de Santa Cruz y La Laguna, en 25 municipios de Tenerife.

Adicción mejor que drogodependencia

Creada en 1993, la organización sin ánimo de lucro cuenta con cinco unidades de atención (UAD) y una unidad residencial (URAD) totalmente profesionalizadas. Aunque la última letra este acrónimo se corresponde con el término drogodependencia, Marisa Martínez Moristerol, presidenta y trabajadora social de Antad, no quiere ceñirlo a esa acepción porque la adicción excede a ese tipo de sustancias. Algo que está más que demostrado en el contexto de consumo actual. Martínez llegó en 1994 a Las Crucitas, la unidad residencial ubicada en Granadilla de Abona. Lleva más de 30 años luchando contra estas dependencias en Tenerife y dibuja un mapa de la evolución del consumo en la Isla.

Antad tiene unidades de atención en Icod de los Vinos, Los Realejos, Puerto de la Cruz, La Matanza de Acentejo y Granadilla de Abona. También cuentan con dos servicios de farmacia y laboratorio (SFL) en los municipios portuense y granadillero. A estos centros puede acudir cualquier persona con cualquier tipo de adicción. Cada uno tiene su radio de actuación, pero los usuarios son libres de elegir a dónde acudir por motivos de privacidad o, simplemente, de trabajo.

Sin importar la procedencia

Por eso, unidades de atención como la de Granadilla de Abona o la de Puerto de la Cruz atienden a personas de 27 y 25 municipios, respectivamente. La Matanza recibe personas de 23 municipios, mientras que Los Realejos lo hace de 15 y, por último, Icod de los Vinos cuenta con usuarios de 20 términos municipales de todo Tenerife.

Además, Antad atiende a vecinos de otras Islas. La Gomera, La Palma o Gran Canaria, que tiene problemas asistenciales para el tratamiento de adicciones en este momento, son algunos de los territorios insulares de los que proceden varios usuarios de la asociación.

Su radio de atención en Tenerife es muy amplio. Para Marisa Martínez, la Asociación Norte de Tenerife de Atención a las Drogodependencias "juega un papel muy importante en las zonas del norte y sur de Tenerife. Son áreas no olvidadas, porque cuentan con esta atención, pero sí tienen una población numerosa con recursos saturados", matiza. Habla de zonas "muy alejadas" como Guía de Isora o Santiago del Teide, con una población dispersa a la que le queda lejos cualquiera de los centros de atención de la adicción de Tenerife.

Paciente itinerante

Martínez se refiere en especial al sur de Tenerife: "Hablamos de una atención a pacientes impresionante en toda la zona de influencia turística", describe. Así, se refiere a "un tipo de paciente itinerante, de otros países, que cuando llegan tienen una problemática de adicción al alcohol y la cocaína, todo muy relacionado con el ocio", concluye.

La asociación atendió a 1.983 personas en 2020, cifra que aumentó a 2.205 en 2024. La mayoría de los usuarios de Antad son hombres, casi un 83%, mientras que las mujeres representan entre el 16% y el 18%. En cuanto a rangos de edad, gran parte pertenece a una horquilla de edad que oscila entre los 40 y 54 años, aunque en inicio o reinicio del tratamiento la demanda se adelanta a los 30 años. En cuanto a los nuevos ingresos, se registraron casi 800 el año pasado.

Un dato simulado

Los datos de Antad reflejan que la heroína es la droga más consumida entre los pacientes que acuden a la asociación. Sin embargo, explican que ese consumo se debe al Programa Sustitutivo de Opiáceos (OPS), tratándose de personas que recogen su tratamiento en los servicios de farmacia y laboratorio. Pero la realidad va más allá de la heroína y lo cierto es que la aparición de otras drogas hace que se modifiquen los perfiles del consumidor. "Las personas que toman algún tipo de droga o tienen algún tipo de dependencia cambian, pero lo hacen porque aparecen nuevas adicciones", explica la presidenta, Marisa Martínez.

Siendo más concreta, Martínez recuerda que a finales de los 90 del siglo XX apareció el perfil del consumidor de alcohol. Más tarde, surgió la cocaína, el crack (que tiene base en la cocaína) y el cannabis. Ahora, se lidia con el consumo de sustancias químicas o drogas de diseño. "Nos sorprende la cantidad de drogas que aparecen a medida que pasa el tiempo", declara.

Consumo dual

La adicción no suele venir asociada solo a una sustancia. Es una premisa que sienta la presidenta de Antad: "Tenemos pacientes que vienen porque tienen una adicción al alcohol, pero de repente descubrimos que también hay problemas con la cocaína o alguna otra", explica. Del mismo modo, esta dualidad se da con patologías psiquiátricas. Es frecuente que "muchos pacientes con algún tipo de consumo, sufran algún tipo de enfermedad mental", ejemplifica.

Y es en este momento donde los ansiolíticos o benzodiacepinas aparecen en el discurso de Martínez. "Las personas buscan en este consumo un alivio a su situación, abusan de la medicación y terminan generando una relación de dependencia", argumenta la presidenta de Antad.

Problemas con los jóvenes

El inicio en el mundo de las adicciones contempla cada vez consumos más problemáticos. El tabaco suele ser la principal vía de inicio para el consumo de algún tipo de sustancia, según Martínez. "Más tarde se inician en el cannabis y el alcohol", continúa. Ahora mismo, se están detectando muchas dificultades con las pantallas y el consumo de apuestas y pornografía a edades cada vez más tempranas. Varios municipios en los que trabaja esta asociación tienen programas específicos para trabajar la prevención con los jóvenes. Es el caso de Los Realejos, desde hace 10 años y con una aportación municipal de 50.000 euros; Arona, Granadilla de Abona y Guía de Isora, financiado por la Fundación CajaCanarias y que finaliza este mes de noviembre, además de otros puntos de Tenerife en los que los ayuntamientos "hacen aportaciones muy pequeñas a la asociación".

La joya de la corona: Las Crucitas

La Unidad Residencial de Las Crucitas, en la zona de Los Llanos de Granadilla de Abona, es uno de los principales pilares de Antad. Se crea en 1994 siendo titularidad del Ayuntamiento y en 1996 pasa a ser propiedad de la asociación. Tiene capacidad para 27 personas, 19 hombres y 8 mujeres. Los usuarios entran en situación de total desintoxicación y la estancia máxima permitida es de cinco meses. En el centro residencial se trabaja de manera individual y colectiva. "Se hace una atención integral con psicólogos, educadora social y trabajadora social", explica la presidenta de Antad. Los perfiles de las personas que ingresan se corresponden con usuarios en situación de calle o que tenían un apoyo familiar y lo perdieron en el proceso adictivo. Martínez cuenta que a las personas que no tienen una vivienda se les permite estar más tiempo en el centro residencial.

Durante la estancia se trabaja la reinserción. Se abre un plan de ahorro y poco a poco buscan ofertas de trabajo, alguna vivienda asequible o, simplemente, se plantea si quieren volver a su entorno anterior o no. Al salir, se les recomienda hacer seguimiento en su unidad de atención (UAD) de referencia. "No se les deja a la aventura. Después de cinco meses con todas las comodidades y necesidades cubiertas, no se les puede dejar solos", justifica. En el caso de las mujeres con adicciones, confiesa que, "además de cargar con el estigma de ser adictas, llevan el de ser mujeres adictas".