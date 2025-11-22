La alcaldesa de Arona, nueva presidenta de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha asumido la presidencia de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) con el objetivo de "continuar defendiendo" las reivindicaciones de estos ocho destinos pioneros en el marco de la Estrategia España Turismo 2030, el desarrollo de destinos inteligentes y el modelo de Turismo Azul.

Durante la asamblea anual, celebrada en el Hotel Mediterranean Palace de Arona, Lemes ha tomado el relevo del alcalde de Lloret de Mar, Adriá Lamelas. Estará acompañada en este cargo por la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, como vicepresidenta, y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, en la secretaría, según ha informado la Alianza en una nota de prensa.

En su intervención, la alcaldesa tinerfeña ha agradecido el trabajo realizado por su antecesor, Adriá Lamelas, y ha confesado el "reto y compromiso" que supone para ella esta nueva andadura, en donde está el propósito de seguir "avanzando hacia el objetivo compartido de dar visibilidad a nuestra alianza, recalcando la necesidad de una financiación justa, de acuerdo al peso de nuestros municipios en la actividad turística del país, con el propósito de avanzar hacia destinos inteligentes, gestión basada en datos y en el desarrollo del turismo azul".

Balance y reivindicaciones

Durante la reunión, los representantes de los ocho municipios que integran la AMT han hecho balance de los logros alcanzados en 2025. Además, han abordado las líneas estratégicas para el próximo periodo, entre ellas avanzar en un posible convenio con la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) para la elaboración de un informe técnico sobre el Turismo Azul y la preservación del litoral en el marco del turismo español, así como presentar sus aportaciones a la Estrategia de España Turismo 2030.

En este sentido, relata el colectivo, entre las reivindicaciones de los municipios de la alianza para el desarrollo de la nueva estrategia figuran el reconocimiento de los destinos turísticos y la reconversión de los destinos maduros para su adaptación al actual contexto.

Los alcaldes de la AMT también han debatido sobre los retos a los que, como municipios costeros líderes referentes en el turismo de sol y playa, deben hacer frente para garantizar la calidad de vida de sus residentes, al tiempo que adaptan su oferta turística a los nuevos objetivos en materia de sostenibilidad y digitalización. Los miembros de la alianza han acordado, asimismo, algunos aspectos de su participación y proyección internacional en eventos como FITUR 2026 y otras ferias y foros internacionales.

La AMT de Sol y Playa nace en 2017 con la iniciativa de ocho destinos turísticos pioneros en España, como son Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. Los objetivos clave son el tratamiento de los problemas que afectan a la financiación de estos municipios y al compromiso con la digitalización del sector, la sostenibilidad, la accesibilidad y la cooperación entre destinos.