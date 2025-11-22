La AEMET avisa de lluvias este sábado en Tenerife y La Palma

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Canarias calima en las islas orientales y probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales en las vertientes este de las islas occidentales, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y temperaturas con pocos cambios.

En cuanto a las precipitaciones, en La Palma podrán registrarse acumulados iguales o superiores a los 60 litros en 12 horas en medianías del este.

El viento soplará del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas y, en cumbres, será de componente este.

En cuanto a las condiciones del mar, el viento soplará del noreste de fuerza 4 o 6, y se prevé marejada o fuerte marejada, mar de fondo del norte aumentando de 1 a 2 metros, y aguaceros en las islas occidentales.

Estas son las previsiones por islas para este sábado:

TENERIFE

En el norte y este, predominio de cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones ocasionales, más frecuentes en medianías. En el sur y oeste, intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles, ocasionales y dispersas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento de componente este moderado con intervalos de fuerte a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones ocasionales, especialmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste moderado, disminuyendo durante la mañana. A partir del mediodía girará a este-sudeste, especialmente en medianías y zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 24

LA PALMA

Predominio de cielos nubosos, especialmente en la vertiente este donde se prevén lluvias persistentes, especialmente en medianías, pudiéndose superar los 60 litros en 12 horas. Las lluvias en el oeste serán menos probables y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste. Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres y medianías altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 23

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Probabilidad de lluvias ocasionales, en especial en medianías del norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente este con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 14 17

LANZAROTE

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas a primeras horas en litorales norte y este, y presencia de nubes medias y altas al final del día. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento moderado del noreste con intervalos localmente fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 17 24

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el este a primeras horas y de nubes altas al final del día. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento moderado del noreste con intervalos localmente fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 20 24

GRAN CANARIA

En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias ocasionales que serán más probables y frecuentes en medianías del nordeste. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima ligera por la tarde, especialmente en vertientes sur y este. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, pudiendo ser moderado en medianías del sur y cumbres. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, y con brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento del este moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 23