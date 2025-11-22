La Aemet advierte de la llegada de calima en altas concentraciones a Tenerife este domingo

La calima será la protagonista de la jornada del domingo en Tenerife. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la isla estará en aviso amarillo por concentraciones altas de polvo en superficie al final de la tarde, mientras que las islas orientales lo estarán desde horas antes.

En concreto, la previsión marca que en el este de las islas occidentales habrá cielos nubosos a primeras horas tendiendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana, mientras que será poco nuboso o despejado en el resto de zonas, tendiendo a intervalos nubosos de nubes medias y altas especialmente en las islas orientales.

También habrá probables lluvias al este de La Palma, isla que este sábado está en aviso amarillo por este fenómeno. Estas serán más frecuentes en medianías e irán remitiendo durante la mañana.

Por su parte, se esperan temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en ascenso moderado, incluso localmente notable en medianías y zonas altas. Viento moderado de componente este, siendo del sureste en cumbres con intervalos de fuerte.

No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres de La Palma y Tenerife, así como en vertientes oeste de Lanzarote y Fuerteventura.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Nuboso en el nordeste al inicio, con baja probabilidad de alguna lluvia ocasional a primeras horas, tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Calima durante la segunda mitad del día, con aviso amarillo por concentraciones altas de polvo en superficie, principalmente en vertientes sur y este, a partir del final de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas en ascenso moderado, pudiendo llegar a ser localmente notable en zonas altas y medianías del norte y oeste. Viento moderado de componente este. Brisas en el oeste. En cumbres centrales y en la dorsal, viento del sudeste fuerte con probabilidad de rachas localmente muy fuertes. Podrían afectar a medianías altas del nordeste, pero de forma más ocasional y dispersa.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 26

LA GOMERA

Nuboso en el norte al inicio, con baja probabilidad de alguna lluvia ocasional a primeras horas, tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Calima durante la segunda mitad del día, con probabilidad de tener concentraciones altas de polvo en superficie, principalmente en vertientes sur y este y a últimas horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas en ascenso moderado, siendo más significativo en medianías y zonas altas. Viento del noreste moderado al inicio, girando a este-sudeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 27

Calor y calima en el Sureste de Gran Canaria, archivo. / Andrés Cruz

LA PALMA

Nuboso en el este con probabilidad de lluvias, que serán más frecuentes en medianías e irán remitiendo durante la mañana. Por la tarde tenderá a poco nuboso. En el oeste, poco nuboso o despejado con intervalos nubosos a primeras horas. Calima durante la segunda mitad del día, con probabilidad de tener concentraciones altas de polvo en superficie, principalmente en la vertiente este a últimas horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas en ascenso moderado, siendo más significativo en medianías y zonas altas. Viento moderado de componente este, con intervalos de fuerte en extremos norte y sur. En cumbres son probables rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día, y de forma más ocasional en El Paso. Brisas al oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 25

EL HIERRO

Nuboso en el este al inicio, con baja probabilidad de alguna lluvia ocasional a primeras horas, tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Calima durante la segunda mitad del día, con probabilidad de tener concentraciones altas de polvo en superficie, principalmente en vertientes sur y este y a últimas horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas en ascenso moderado, siendo más significativo en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al inicio. En medianías y cumbres predominará la componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 15 22