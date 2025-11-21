El Puertito reivindica una oficina de la Policía Local

El Puertito de Güímar requiere una oficina descentralizada de la Policía Local. Una demanda vecinal planteada hace años y que ahora, con la ampliación de la plantilla, «adquiere más sentido». De ello se hace eco el portavoz de Coalición Canaria, Gustavo Pérez, quien rescata la propuesta ya formulada en los dos años anteriores. El propósito es dotar a la localidad con mayor densidad de población, tras el casco urbano, de «presencia policial estable y una oficina operativa en el local social del barrio».

La incorporación de seis agentes a la Policía Local «abre una oportunidad real para activar por fin este servicio». Hasta ahora, la jefatura consideró que el planteamiento «era adecuado y positivo para el barrio», pero no pudo hacerse efectivo «por la falta de agentes disponibles. La plantilla estaba bajo mínimos y no era posible garantizar turnos estables de proximidad en un núcleo con alta afluencia de vecinos y visitantes», recuerda el exalcalde.

«El Puertito lleva años esperando años por esta solución y ahora tenemos los recursos para resolver», sostiene el concejal de CC, quien incide en que «es viable con la ampliación de plantilla». La puesta en marcha del servicio de Policía Local permanente en la localidad costera es una medida que «refuerza la seguridad, la prevención, la convivencia y la atención ciudadana».

El pasado día 10, tomaron posesión como nuevos funcionarios de la Policía Local de Güímar tres agentes que culminan así su proceso de consolidación dentro del cuerpo.

En el mismo acto tuvo lugar la firma como funcionarios en prácticas de otros tres agentes, que deberán completar la correspondiente formación académica antes de incorporarse plenamente al servicio activo.

Presidido por la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, y con la presencia de representantes del grupo de gobierno, la regidora se refirió a que la nueva dotación contribuye a de «seguir fortaleciendo la plantilla policial para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía de Güímar y de sus visitantes».

Cabe recordar que este colectivo está inmerso en un proceso legal emprendido por la Fiscalía, que denunció al exconcejal del área por reconocer el pago de horas extraordinarias a efectivos de la Policía Local, «a pesar de ser plenamente consciente del incumplimiento de las exigencias legales para ello». El Ministerio Público señaló que los agentes percibieron trabajo como extra cuando no cumplían con la jornada ordinaria establecida. Situación que afecta «a la práctica totalidad de la plantilla». n