La Orotava no aplicará el 'basurazo' en 2026

La aplicación de la nueva tasa de basura en España está siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza de los municipios de Canarias. La Orotava se puso en pie de guerra contra esta subida fiscal en 2024, cuando CC y PP votaron a favor en pleno de derogar esta nueva fórmula para la tasa de recogida de residuos. Este viernes 21 de noviembre, el gobierno local dejó claro de nuevo que no aplicará el 'basurazo' en 2026 al no incluirlo en sus presupuestos para el próximo ejercicio.

Primero la pelea

El alcalde, Francisco Linares (CC), aseguró en la presentación del documento que, primero, "vamos a pelear" para no tener que aplicarlo. "Cuando la pelea acabe, veremos quién gana", dijo. Se mostró muy contundente al responder qué va a pasar con el 'basurazo' en La Orotava: "Pues por ahora, nada. No se va a aplicar, por ahora. Cuando toque y tengamos los estudios claros, tomaremos una decisión. Hemos presentado ante las RUP -porque somos una región ultraperiférica- una serie de especificidades y, por ahora, no tenemos hecho el cálculo exacto".

No obstante, en el presupuesto de 2026 la Corporación orotavense sí que destina una partida de dos millones de euros para licitar un nuevo servicio de recogida de residuos. Será entonces, con la implantación del nuevo modelo de gestión de basura, cuando se estudie cuánto costará realmente al vecino de La Orotava la aplicación del 'basurazo'. Ahora mismo, si se aplicara con el servicio actual de recogida de residuos, un vecino del barrio de San Antonio pasaría de pagar 80 a unos 120 euros, según fuentes municipales. En el gobierno municipal califican al 'basurazo' como una legislación injusta, porque no tiene en cuenta las características orográficas o de extensión de cada territorio. En este aspecto, hay que recordar que La Orotava es el municipio más extenso de Tenerife, con 270 kilómetros cuadrados, porque incluye gran parte del parque nacional.

Crecimiento en todas las áreas

El presupuesto del Ayuntamiento de La Orotava para el próximo año asciende a 60 millones de euros, más de siete millones superior al del año en curso. Un 18,3%, 11 millones de euros, están destinados a desarrollar las políticas de Cultura, Educación, Deportes, Juventud, Fiestas y Patrimonio. En el ámbito formativo, el Ayuntamiento emprenderá un plan municipal de becas con casi 2,3 millones de euros, un 12% más que en 2025. El documento se aprobará en pleno el próximo lunes 24 de noviembre.

Sin subir los impuestos

El concejal de Economía y Hacienda, Felipe David Benítez, mostró los principales ejes de las cuentas municipales para 2026, que crecen en todas las áreas "sin subir ni un solo céntimo los impuestos y tasas". Además, aseguró que "les ahorramos a los vecinos de La Orotava un millón de euros a través de bonificaciones y descuentos para familias numerosas, pensionistas o personas con discapacidad". En este sentido, Benítez explicó que la realización de un estudio comparativo sobre el pago de tributos como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) desde hace una década hasta la actualidad demuestra que "una familia de La Orotava pasó de pagar 377 euros a 271".

Los dos millones de euros del nuevo contrato de recogida de residuos están dentro del plan de inversión en servicios que cuenta con un total de 23 millones. En esta partida también se incluyen para 2026 la incorporación de nueve policías locales con un presupuesto de cuatro millones de euros.