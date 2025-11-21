La Navidad se adelanta en La Laguna: este día encenderá 'El cielo de Canarias' en todas sus calles

Si el cielo de Canarias tuviera un color, sería el de las luces de Navidad que este año iluminarán San Cristóbal de La Laguna. El alumbrado especial de la ciudad estará inspirado en las estrellas visibles desde el archipiélago, y ya se ha anunciado la fecha en que se encenderán.

La Laguna se prepara para bajar el cielo canario a la tierra

Las seis millones de luces LED y los 3.500 elementos decorativos distribuidos por toda La Laguna conformarán el alumbrado navideño de este año, titulado "El cielo de Canarias". Según ha informado el Ayuntamiento, la inspiración para esta edición proviene de La Ley del Cielo, a la que se ha querido rendir homenaje mediante el diseño de uno de los alumbrados más bonitos de Canarias.

Ausencia de alumbrado navideño en La Laguna / María Pisaca

La normativa que ha inspirado el diseño de las luces navideñas en La Laguna es una ley innovadora y única en España conocida como la 'Ley del Cielo'. Esta legislación protege la calidad del cielo nocturno en La Palma y Tenerife, garantizando condiciones óptimas para la investigación científica del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Su propósito es salvaguardar las condiciones atmosféricas frente a la luz y las radiofrecuencias artificiales. Además de proteger los observatorios, esta ley ha servido de modelo para otras normativas y fomenta el astroturismo en la región.

La Navidad se siente en esta ciudad

"La Laguna vive la Navidad de una forma muy especial. Detrás de cada luz hay muchas horas de planificación, de creatividad y de trabajo conjunto. Lo hacemos pensando en los laguneros y también en los miles de personas que nos visitan cada año para disfrutar de un municipio que se ilumina con emoción y belleza", dice el concejal lagunero Fran Hernández.

Con la temática de este año, el consistorio quiere convertir La Laguna "en un auténtico observatorio navideño, donde historia, ciencia y fantasía se entrelazan para ofrecer una experiencia visual única". Los diseñadores del alumbrado, que llevan preparándolo desde julio, quieren que las luces sean "sostenibles y responsables, que demuestren que es posible combinar la belleza con el respeto al medio ambiente".

Este día se iluminará el cielo de La Laguna

El próximo viernes 28 de noviembre, San Cristóbal de La Laguna se iluminará con el encendido oficial de las luces navideñas. Este mágico evento contará con actuaciones, sorpresas y una atmósfera que contagiará el espíritu navideño a todos los asistentes, marcando el inicio de la temporada festiva con un mes de antelación a la Navidad.

Al día siguiente, sábado 29, tanto los laguneros como los visitantes podrán disfrutar de la esperada Noche en Blanco, una ocasión única para realizar las compras navideñas en los comercios locales, mientras escuchan con conciertos y actividades en las encantadoras calles de esta histórica ciudad de Tenerife.