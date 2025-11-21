Los mercadillos navidellos de Tenerife ya están aquí: consulta fechas y ubicaciones de los rincones más navideños de la isla
Los tradicionales mecados de productos de Navidad abrirán un año más en estos lugares de la isla
La Navidad ya ha llegado a Santa Cruz de Tenerife con el mágico encendido de sus luces. Más de un mes antes del esperado 25 de diciembre, la ciudad se sumerge por completo en el espíritu más encantador del año. Familias enteras recorren sus calles, disfrutando de la decoración navideña, participando en actividades especialmente organizadas para estas fechas tan entrañables y visitando los tradicionales mercadillos, que ya cuentan con fechas y ubicaciones confirmadas.
Las luces navideñas ya iluminan el cielo de la capital de la isla y permanecerán encendidas hasta el próximo 6 de enero, cuando tras el paso de los Reyes Magos se apagarán. Mientras tanto, queda mucho por disfrutar: villancicos, dulces y mercados que llenan de magia y alegría esta época especial.
Estos son los mercados navideños confirmados en Tenerife
El creador de contenido @eldisfrutoncanarioha ha compartido con todos sus seguidores las localizaciones y fechas en las que estarán abiertos los mercados navideños en la isla de Tenerife:
- Christmas Market: Sibaris Tenerife (del 13/11 al 5/1)
- Le Good Market: Plaza de El Corte Inglés (del 20/11 al 5/1)
- Canary Market: Place La Laguna (29/11), Vilaflor (6/12) y Los Realejos (del 19/12 al 21/12)
- La Feria de la Navidad: Explanada muelle Puerto de la Cruz (desde el 5/12)
- Feria de Coleccionismo y Vintage: Plaza Viera y Clavijo, Los Realejos (6/12)
- El Circo de la Navidad: Los Cristianos (30/11) y La Orotava (6/12 y 7/12) Arafo (13/12)
- La Casa de los Regalos de Reyes: Castillo de La Laguna (del 6/12 al 8/12) y Hotel Aguere La Laguna (del 2/1 al 4/1)
- La Recovita de Navidad: Plaza del Hermano Ramón, La Laguna (del 5/12 al 9/12)
- Gastro Navidad Market Fest: Plaza España, Santa Cruz de Tenerife (del 13/12 al 6/1)
- Feria de la Navidad: Polideportivo Municipal Mario Pestano, Arico (del 19/12 al 28/12)
- La Plaza de la Navidad: Plaza del Cristo, La Laguna. (fecha por anunciar)
Apúntate estas fechas para disfrutar de los mejores planes de Navidad en Tenerife.
