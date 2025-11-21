Marqués de Murrieta presenta en Santa Cruz de Tenerife 'Castillo Ygay', el mejor vino del mundo

Tras el éxito de ‘The Wine Gallery’, el encuentro que reunió recientemente en Las Palmas de Gran Canaria a más de 80 bodegas nacionales e internacionales, la cultura del vino vuelve a tomar protagonismo en las Islas con la llegada a Tenerife de Marqués de Murrieta, la bodega pionera de Rioja (1852) y referente mundial de excelencia y calidad en un evento donde la alta restauración canaria se dió la mano con los emblemáticos vinos de Rioja.

El evento, que tuvo lugar este martes en el Iberostar Heritage Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife, fue conducido por Toño Armas, fundador de El Gusto por el Vino, considerado uno de los mayores expertos vinícolas del Archipiélago. “El vino es un alimento del alma, un hilo que conecta territorios, personas y emociones”, afirma Armas, que ha impulsado esta cita con la intención de ofrecer a los profesionales canarios una experiencia única. “La bodega Marqués de Murrieta está entre las mejores 10 bodegas del mundo y no podemos sentirnos más afortunados de tenerlo en Tenerife”, recalcó Armas.

El almuerzo estuvo presidido por Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, Conde de Creixell y presidente de Marqués de Murrieta, figura fundamental en la renovación y posicionamiento internacional de esta bodega. Bajo su dirección, Murrieta ha sido reconocida como “Mejor Bodega del Mundo” por Great Wine Capitals y ha cosechado hitos como los 100 puntos Parker o el reconocimiento de Wine Spectator al mejor vino del mundo para Castillo Ygay y ser el vino español que en más ocasiones ha recibido los 100 puntos de la crítica internacional. Los asistentes —entre ellos chefs y propietarios de los principales restaurantes de la isla, sumilleres, distribuidores y personalidades del ámbito cultural y empresarial— cataron vinos que forman parte de la historia viva del Rioja, como Castillo Ygay, Dalmau, Capellanía o las añadas más recientes de Marqués de Murrieta.

Presentación en Canarias de Castillo Ygay, uno de los mejores vinos del planeta

Uno de los momentos más esperados fue la presentación en Canarias de Castillo Ygay, considerado en múltiples ocasiones como uno de los vinos más sobresalientes del mundo y símbolo de la excelencia riojana. Elaborado únicamente en cosechas excepcionales, su prestigio lo sitúa como una joya enológica a nivel internacional.Con este encuentro, Marqués de Murrieta consolida su presencia en el archipiélago y fortalece su relación con el sector gastronómico de las Islas. Además, se presentó su nueva alianza con El Gusto Por El Vino, que permitirá acercar estos vinos a un público cada vez más interesado en la alta calidad y la tradición.

Fundada en 1852 por Don Luciano Murrieta, creador del primer vino fino de Rioja y pionero en exportarlo a América, la bodega representa el origen mismo del Rioja. Con presencia en más de 100 países, Murrieta es hoy uno de los grandes embajadores de la marca España en el mundo.

Desde 1983, la familia Cebrián-Sagarriga ha impulsado un proceso de modernización que ha convertido a la marca en un icono internacional. La combinación de innovación, tradición y excelencia ha permitido a la bodega cosechar los premios más prestigiosos del sector.