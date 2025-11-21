Hospiten es reconocido entre los tres mejores del mundo en los Premios ITIJ, en la categoría de Proveedor Médico del Año

Los Premios International Travel & Health Insurance Journal (ITIJ), diseñados para celebrar la excelencia en la industria de los seguros de viaje y salud, fueron entregados el pasado 6 de noviembre en Venecia, durante la última noche de la conferencia ITIC Global, un evento que reunió a profesionales y proveedores del sector.

Los galardones, que reconocen los logros y la experiencia de las empresas dedicadas a servir a sus clientes e impulsar un cambio positivo en la industria, se dividieron en varias categorías: aseguradora internacional de viajes y salud del año, empresa de asistencia del año, compañía de ambulancias aéreas del año, proveedor médico del año, proveedor de servicios del año, innovación de producto del año y campaña de marketing del año de ITIJ

Hospiten fue reconocido entre los tres mejores del mundo en la categoría de Proveedor Médico del Año, junto con Health City Islas Caimán y Koç Healthcare.

“Nos sentimos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. Es un honor que Hospiten figure entre los tres mejores hospitales del mundo en la categoría Proveedor Médico del Año. Este es un reconocimiento extraordinario a nuestra visión, nuestro compromiso y, sobre todo, al trabajo y esfuerzo de todo nuestro equipo humano”, ha destacado Pedro Luis Cobiella Beauvais, CEO de Hospiten.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundado por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de dos millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas.