Hospiten es reconocido entre los tres mejores del mundo en los Premios ITIJ, en la categoría de Proveedor Médico del Año
Pedro Luis Cobiella Beauvais destaca que “este es un reconocimiento extraordinario a nuestra visión, nuestro compromiso y, sobre todo, al trabajo y esfuerzo de todo nuestro equipo humano”
Los Premios International Travel & Health Insurance Journal (ITIJ), diseñados para celebrar la excelencia en la industria de los seguros de viaje y salud, fueron entregados el pasado 6 de noviembre en Venecia, durante la última noche de la conferencia ITIC Global, un evento que reunió a profesionales y proveedores del sector.
Los galardones, que reconocen los logros y la experiencia de las empresas dedicadas a servir a sus clientes e impulsar un cambio positivo en la industria, se dividieron en varias categorías: aseguradora internacional de viajes y salud del año, empresa de asistencia del año, compañía de ambulancias aéreas del año, proveedor médico del año, proveedor de servicios del año, innovación de producto del año y campaña de marketing del año de ITIJ
Hospiten fue reconocido entre los tres mejores del mundo en la categoría de Proveedor Médico del Año, junto con Health City Islas Caimán y Koç Healthcare.
“Nos sentimos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. Es un honor que Hospiten figure entre los tres mejores hospitales del mundo en la categoría Proveedor Médico del Año. Este es un reconocimiento extraordinario a nuestra visión, nuestro compromiso y, sobre todo, al trabajo y esfuerzo de todo nuestro equipo humano”, ha destacado Pedro Luis Cobiella Beauvais, CEO de Hospiten.
Sobre Hospiten
Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundado por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de dos millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas.
MD Anderson Cancer Center Madrid forma parte de Hospiten y es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.
- Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
- El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
- La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
- Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia
- La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
- Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
- A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife
- Absuelta la dermatóloga tinerfeña acusada por competencia desleal