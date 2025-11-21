¿Se puede geolocalizar la baliza V16 cuando está apagada? Esta es la duda más común de los tinerfeños sobre el nuevo accesorio obligatorio a partir de 2026
Todos los vehículos deben llevar este dispositivo a partir del 1 de enero de 2026
La Guardia Civil se encarga de llevar a cabo nuevas campañas de control en las carreteras españolas. Dependiendo la época, se centran en la revisión exhaustiva de diferentes partes de los vehículos. Estas operaciones llegan hasta las carreteras de Tenerife, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y detectar objetos prohibidos o peligrosos.
Los agentes de tráfico buscan concienciar a los conductores de las nuevas normas de tráfico obligatorias a partir de 2026.
Baliza de emergencia V-16
A partir del próximo año, no llevar la baliza de emergencia V-16 supondrá una sanción económica de 200 euros. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que debe estar en un lugar práctico, como la guantera o en el lateral de la puerta, para un acceso rápido en caso de emergencia.
Los agentes de tráfico dicen adiós a los triángulos de emergencia, y dan la bienvenida a la nueva señal de emergencia. Sin embargo, esta luz solo será obligatoria en España, por lo que aquellos vehículos que estén matriculados en otros países y se encuentren en situación de circulación internacional podrán utilizar los triángulos.
En base a la normativa europea, todos debemos aplicar las mismas normas, pero la baliza V-16 solo se aplica en España. Esto quiere decir que los vehículos procedentes de otros países del continente europeo no se le aplica este reglamento.
¿Es localizable la baliza V16 cuando está apagada?
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha estado recibiendo un aluvión de consultas respecto a la privacidad de este nuevo artículo: ¿vulneran nuestra privacidad?, ¿puede recoger los datos del conducto pese a no estar conectada?
"Ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza", aseguran desde AEPD. Para comprar la baliza no hay que dar ningún dato personal, es por eso que la DGT no conoce quienes han adquirido el dispositivo.
Este nuevo artículo obligatorio incorpora una tarjeta eSIM con datos móviles que suele durar entre 10 y 15 años. Mientras no esté activada, este no transmite ningún dato. "En caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos", explica a los usuarios.
Requisitos
Para que la baliza de emergencia V-16 sea válida debe cumplir una serie de requisitos:
- Se tiene que poder ver a un kilómetro de distancia
- Tiene que estar homologada y contar con geolocalización.
- Debe emitir una luz de 360º amarilla, de alta intensidad y de forma intermitente al menos durante 30 minutos.
El precio de esta oscila entre los 40 y 50 euros, pero es recomendable no tardar en comprarla porque va aumentando conforme llega la fecha de obligatoriedad.
- El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
- La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
- A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife
- Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
- La Guardia Civil avisa a los conductores de Tenerife sobre cómo actuar ante la llegada de la borrasca Claudia
- Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque la Aemet avisa de que le esperan fuertes lluvias
- Los dos acusados de un asesinato en Arona se echan las culpas del crimen
- La Aemet advierte: la nieve llegará este jueves a Tenerife