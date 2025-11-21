Europa respalda a Tenerife como centro de seguimiento de satélites

La Comisión Europea concede al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) de Tenerife, en asociación con la empresa CanarySat -del Grupo Arquimea, una subvención de 12.333.000 euros para crear el centro de control de seguimiento de satélites así como un telepuerto, cuyo coste total supera los 18 millones. El consejero de Innovación del Cabildo, Juan José Martínez, realza el "respaldo a la estrategia para desarrollar el sector aeroespacial en la Isla" mostrado por la UE en la convocatoria Connecting Europe Facility.

Empleos directos

El proyecto creará un centenar de empleos directos cuando esté plenamente operativo y permitirá que distintas constelaciones de comunicaciones y ópticas utilicen los recursos que se pondrán en marcha para generar nuevas oportunidades en el desarrollo del sector aeroespacial en Tenerife. Martínez destaca que esta acción "se une al impulso de cables submarinos que reforzarán la conectividad que se obtiene vía satélites, para trasladarla a través de la red que el Cabildo continúa ampliando y han situado a Tenerife como uno de los territorios mejor conectados".

Sin lugar concreto

Aunque no hay todavía un lugar definido para ubicar el centro operativo, las fuentes consultadas apuntan a que estará en la zona sur de la Isla. Por el momento, se busca una extensión mínima de una hectárea (10.000 metros cuadrados) de superficie.

La empresa Arquimea impulsa la creación de CanarySat, un centro de control de satélites que estará instalado en el ITER, así como un gateway o telepuerto que conectará con Canalink, el operador neutro de comunicaciones. Este telepuerto será parte del proyecto CanarySat que pone en marcha la compañía tecnológica española con amplia presencia en Canarias.

Respaldo definitivo

La presidenta insular, Rosa Dávila, valora "el respaldo definitivo a nuestra apuesta por el sector aeroespacial" y recuerda que "solo hay otras dos instituciones españolas que han recibido financiación en esta convocatoria destinada a financiar cables de fibra óptica, instalaciones de 5G y de conexión satelital en toda Europa". Se trata del Ayuntamiento de Madrid, con un proyecto 5G, y Aena. Esto se suma al ecosistema diseñado en torno al sector aeroespacial que incluye la próxima licitación de la constelación de satélites que, con tecnologías del Instituto Astrofísico de Canarias, impulsa también el Cabildo de Tenerife.

Centros

La iniciativa aprobada se centra en el desarrollo y la operación de un telepuerto, un Centro de Operaciones de Satélite (SOC, por sus siglas en inglés) y otro de Operaciones de Redes Satelitales (NOC, también en el acrónimo inglés) ubicados en la Isla. La infraestructura está diseñada para ofrecer servicios de conectividad satelital global hacia y desde Canarias, al tiempo que refuerza la capacidad general de Europa para acceder a una amplia gama de constelaciones de telecomunicaciones por satélite, facilitando el intercambio de tráfico con las redes de cable submarino ya existentes.

Telepuerto

El telepuerto -una estación con grandes antenas parabólicas que sirve como punto de conexión entre los satélites y las redes de comunicación terrestres- proporcionará servicios de segmento terrestre a diversos operadores de telecomunicaciones por satélite. Tenerife ofrece una ubicación óptima para este propósito, pudiendo servir como enlace de datos principal para una amplia variedad de satélites de comunicaciones y de observación de la Tierra que operan en Europa y África Occidental. Esta posición estratégica reduce significativamente la latencia en las telecomunicaciones y acorta los tiempos de acceso a las imágenes de observación terrestre, mejorando así la disponibilidad y el valor operativo de los datos satelitales.

Conexiones

El telepuerto también se beneficia de las conexiones con infraestructuras existentes, incluidos los sistemas de cable submarino que conectan Europa y África, así como con recursos informáticos avanzados como el sistema HPC instalado en el ITER. Como resultado, la oferta de servicios del telepuerto podría ir más allá de las capacidades de antena y centro de control para incluir conectividad de alta velocidad con Europa y África, junto con soluciones de procesamiento de imágenes y almacenamiento de datos.

Infraestructura

A la generación de esos cien puestos de trabajo directos se unirá disponer de una infraestructura de antenas de comunicaciones satelitales y servicios anexos, que puedan servir no sólo para la constelación Canarysat, sino para otras redes de comunicación vía satélite.

Sede en Canarias

CanarySat es una empresa con sede en Canarias que gestionará y operará una flota propia de 66 satélites de telecomunicaciones y prestará servicios a otros operadores satelitales y proveedores de telecomunicaciones a nivel global. El presupuesto total de este proyecto es de 300 millones de euros. CanarySat será compatible con otras constelaciones, como BeetleSat o IRIS², la constelación de telecomunicaciones por satélite multiórbita que la Comisión Europea tiene previsto desplegar en 2027.