El Cabildo de Tenerife renueva su apoyo al proyecto “YoSoyIgual”

El Área de Presidencia, Igualdad y Diversidad, Hacienda y Proyectos Estratégicos del Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, ha concedido una subvención que renueva y refuerza el proyecto “YoSoyIgual” de la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), cuyo periodo de ejecución abarcará hasta final de agosto de 2026. Esta ayuda se enmarca en la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, colegios profesionales y otras instituciones de carácter voluntario para la realización de acciones que contribuyan al establecimiento de políticas efectivas de igualdad de género en el territorio insular.

Sobre el proyecto “YoSoyIgual”, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, explica que “lo pusimos en marcha en 2018 con la finalidad de fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como para promover la participación social y laboral de las mujeres mediante medidas de acción positiva y de carácter transversal. Femete, como patronal comprometida con la igualdad de género y la generación de empleo femenino en sectores industriales, reafirma así su alto nivel de implicación en el desarrollo, promoción y ejecución de acciones de sensibilización y formación que impulsen la presencia de mujeres en profesiones con menor representación femenina”.

El dirigente de esta federación valora que “el compromiso de Femete se refleja en el creciente número de mujeres que se han formado o actualmente se forman en las aulas de Femete, generando un impacto positivo en su empleabilidad y en las contrataciones en ámbitos tradicionalmente masculinizados, como la soldadura, construcciones metálicas, mecánica de automóviles, instalaciones eléctricas, climatización o reparaciones navales, entre otros”.

Cómo conseguir el distintivo YoSoyIgual

Además, Femete ha actualizado el distintivo “YoSoyIgual”, un reconocimiento que acredita a empresas y personas trabajadoras autónomas comprometidas con la igualdad de género. Quienes deseen obtenerlo, deben cumplir una serie de requisitos disponibles en el siguiente enlace: https://cutt.ly/YoSoyIgual.