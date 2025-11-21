La bronca política pesa más que el apoyo a las víctimas de la violencia de género

La bronca política del convulso panorama actual pesa más que el apoyo institucional del Cabildo de Tenerife a las víctimas de la violencia de género. La Comisión Plenaria de Acción Social escenificó este pasado jueves la división de las fuerzas políticas insulares en relación con el reconocimiento a las mujeres que sufren el maltrato del machismo, cuyo Día Internacional se conmemora el próximo martes, 25 de noviembre. Pudieron más las desavenencias que el acuerdo esperado por la sociedad.

Mociones y enmiendas

El grupo de gobierno sacó adelante con sus votos la moción que presentó ante el rechazo del PSOE, que mantuvo la suya después de sendas enmiendas y contraenmiendas. Además de la divergencia sobre la financiación de los 10,4 millones de euros del Pacto de Estado que recibe el Gobierno de Canarias y que no ha ejecutado, los socialistas acusaron a CC y PP de 'blanquear' al Grupo Mixto, o sea Vox que, de manera sorprendente respecto a su habitual posicionamiento en estos asuntos, se abstuvo.

Repulsa

El texto aprobado muestra con "rotundidad inquebrantable", según los proponentes, el compromiso en "la repulsa" contra las violencias que sufren las mujeres, niñas, niños y adolescentes en Tenerife, “trabajando para contribuir a su erradicación”. En este sentido, se propone “continuar mejorando la respuesta para combatir todas las formas de violencia, además de reforzar las campañas de sensibilización y prevención, con especial atención a las interseccionalidades” -herramienta analítica que estudia cómo diferentes factores de identidad como el género se cruzan y se superponen para crear desigualdades y discriminaciones-,

Mejorar la financiación

Asimismo, el acuerdo incluye instar al Gobierno de Canarias a "mejorar la financiación" de las partidas del Convenio de Colaboración con el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Tenerife para "la consolidación y mantenimiento del Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género en la Isla", así como mejorar la ejecución de los Fondos del Pacto de Estado.

Al Gobierno de España

La moción aprobada también insta al Ministerio de Igualdad a "supervisar, controlar y mejorar" los dispositivos ‘Cometa’, la pulsera electrónica que lleva el agresor en casos de violencia de género, que forma parte del sistema telemático de control de órdenes de alejamiento en España.

La moción del PSOE

El PSOE rechazó la propuesta del gobierno insular porque "CC y PP no pueden liderar ninguna moción contra la violencia de género mientras continúan blanqueando y normalizando a la extrema derecha en Tenerife". En el documento se refiere a los pactos que ambas formaciones políticas mantienen con Vox en los ayuntamientos de Granadilla de Abona y Arona y a que "forman con ellos un bloque ideológico en el propio Cabildo, donde aprueban conjuntamente la práctica totalidad de iniciativas".

Financiación

A ello, aseguran los socialistas, se suma "un contexto especialmente preocupante, con declaraciones recientes de cargos del PP relativizando asesinatos machistas", así como "la advertencia de que Canarias puede perder 10,4 millones de euros del Pacto de Estado si el Gobierno autonómico no acelera su ejecución". Por eso, el Grupo Socialista "presenta su propia moción, coherente, ejecutiva y centrada en la protección real de mujeres y menores". Además, el PSOE de Tenerife comparte las reivindicaciones de los principales colectivos feministas al reclamar la destitución de la consejera del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y de la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Brito. La consejera Priscila de León sentencia: El 25N no es una celebración: es una desgracia".

Mujeres manifestándose contra la violencia de género en Tenerife / Andrés Gutiérrez

Los jóvenes

Con motivo del 25N, la Consejería Insular de Acción Social, Inclusión y Voluntariado y la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad organizan el II Congreso de Prevención de Violencias de Género con población preadolescente, adolescente y joven, que tendrá lugar el miércoles y el jueves de la próxima semana en el Aula Magna del Campus de Guajara, ULL. Ya se han inscrito 500 personas.

Diagnóstico

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, expone que "hoy más que nunca" es necesario "seguir celebrando esta fecha", pues según el estudio de diagnóstico del Plan Estratégico de Actuaciones para la Prevención de las Violencias de Género en preadolescentes, adolescentes y jóvenes 2024-2029, "el 27% de chicas de 14 a 16 años manifiestan haber vivido una situación de violencia de género en sus parejas, de éstas el 94% de las chicas jóvenes de 14 a 16 no denuncian por miedo, y el 64% manifiestan que no se había dado cuenta que estaban siendo víctimas de violencia machista".

Los datos

En España, 1.333 mujeres han sido asesinadas desde 2003. En Canarias, 110. Además, 65 menores han muerto en casos vinculados desde 2013. Y este año, 2025, ya hemos perdido a 38 mujeres, dos de ellas en nuestra tierra, y a tres menores. Canarias presenta otras cifras también elevadas: en el segundo trimestre de 2025, las denuncias aumentaron un 44,6%, alcanzando 4.001 casos, y la tasa de víctimas se sitúa en 33,7 por cada 10.000 mujeres, la más alta del país. A finales de agosto, el sistema VioGén registraba 6.734 casos activos en Canarias, con 63 de alto o extremo riesgo y 69 menores en situación de riesgo, además de 727 casos de especial relevancia.

El presupuesto

El Cabildo de Tenerife, según publicita el grupo de gobierno, destina 417 millones de euros a políticas sociales en 2026, un 17% más respecto a 2025 con un aumento del 33% respecto al mandato anterior, marcando "un récord histórico" como "el más social de la historia" con especial incidencia en "la atención a las personas en la dependencia, la discapacidad, violencia de género, infancia, mayores, accesibilidad y colectivos vulnerables". Además, anuncian dentro del área de Acción Social una decena de infraestructuras sociosanitarias, que están ejecución o en licitación, por 24 millones de euros; el incremento del personal especializado (+10% desde 2023) y el impulso a "un nuevo modelo de atención basado en la especialización, la prevención y la adaptación a las necesidades". Sin olvidar la consolidación del Anillo Insular de Políticas Sociales, la participación ciudadana y el voluntariado.