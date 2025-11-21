Tu Alteza Supermercados impulsa el deporte adaptado en la isla

Tu Alteza Supermercados, enseña del Grupo Jesuman, reafirma su apuesta por la integración social y el deporte adaptado con la firma de un acuerdo de patrocinio con la Asociación Deportiva Inclusiva de Tenerife (ADEIN Tenerife). Esta alianza consolida el compromiso del grupo canario con valores de responsabilidad social corporativa, cercanía con la comunidad y promoción del bienestar.

ADEIN Tenerife es una asociación deportiva inclusiva fundada en 2020, con el objetivo de promover la práctica deportiva entre personas con discapacidad física. Su primera modalidad competitiva fue el baloncesto en silla de ruedas, bajo la denominación “Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias

La entidad también desarrolla actividades en otras disciplinas como natación, tenis, pádel, boccia o halterofilia, y desde su creación ha apostado por generar un espacio donde el deporte y la comunidad se funden.

Además, ADEIN cuenta con un equipo federado en la Primera División Nacional de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF).

Por otro lado, la asociación ha puesto el foco en su cantera: ha creado una escuela para jóvenes menores de 16 años, con la intención de formar la próxima generación de atletas inclusivos.

Este patrocinio refuerza también la presencia de Tu Alteza en el tejido social tinerfeño, mostrando que su compromiso va más allá de la venta: contribuye activamente al fomento de la igualdad, la superación y el crecimiento personal a través del deporte.

Desde Tu Alteza, perteneciente al Grupo Jesuman, destacan en sus declaraciones: “Para nosotros no se trata solo de ofrecer un servicio de proximidad, sino de estar realmente al lado de nuestra gente. Con este patrocinio a ADEIN Tenerife reforzamos nuestro compromiso con el deporte adaptado, porque entendemos que apoyar iniciativas que impulsan el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad.”