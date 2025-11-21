Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de La Orotava prioriza: "Primero las personas y después, el piche"

El presupuesto para 2026 incluye una partida de 11 millones de euros para Cultura, Educación, Deportes, Juventud, Fiestas y Patrimonio

Una de las calles de la Villa de La Orotava en pleno asfaltado

Una de las calles de la Villa de La Orotava en pleno asfaltado / El Día

Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

La presentación de las cuentas de la Villa de La Orotava para 2026 estuvo marcada por las prioridades del alcalde, Francisco Linares: "Primero están los jóvenes, primero está la educación, primero está la cultura, primero está el deporte; después está el piche", declaró y comparó el medio millón de euros para el plan de asfaltado, con los 400.000 que están destinados a una nueva sala de estudio que abrirá 24 horas los 365 días del año.

El nuevo presupuesto incluye 11 millones de euros para Cultura, Educación, Deportes, Juventud, Fiestas y Patrimonio. Unido a los ocho millones de Bienestar Social, suman 19 millones destinados a "la vida de las personas". "El asfalto protege a las ruedas de los coches, pero la cultura protege a las personas", dijo el regidor orotavense.

Noticias relacionadas y más

Además, definió como "opciones, no obligaciones", la escuela de música y danza, becas, deporte, empleados en bibliotecas públicas, parques infantiles o la apertura de la Casa de la Juventud.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
  2. La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
  3. A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife
  4. Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
  5. La Guardia Civil avisa a los conductores de Tenerife sobre cómo actuar ante la llegada de la borrasca Claudia
  6. Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque la Aemet avisa de que le esperan fuertes lluvias
  7. Los dos acusados de un asesinato en Arona se echan las culpas del crimen
  8. La Aemet advierte: la nieve llegará este jueves a Tenerife

El alcalde de La Orotava prioriza: "Primero las personas y después, el piche"

El alcalde de La Orotava prioriza: "Primero las personas y después, el piche"

La Orotava no aplicará el 'basurazo' en 2026

La Orotava no aplicará el 'basurazo' en 2026

Tres días para encontrar ideas ante el "sí, quiero"

Tres días para encontrar ideas ante el "sí, quiero"

La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: este sábado habrá vientos fuertes en las cumbres

La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: este sábado habrá vientos fuertes en las cumbres

Marqués de Murrieta presenta en Santa Cruz de Tenerife 'Castillo Ygay', el mejor vino del mundo

Marqués de Murrieta presenta en Santa Cruz de Tenerife 'Castillo Ygay', el mejor vino del mundo

¿Se puede geolocalizar la baliza V16 cuando está apagada? Esta es la duda más común de los tinerfeños sobre el nuevo accesorio obligatorio a partir de 2026

¿Se puede geolocalizar la baliza V16 cuando está apagada? Esta es la duda más común de los tinerfeños sobre el nuevo accesorio obligatorio a partir de 2026

Los panettones más rellenos están en Tenerife: solo aptos para los amantes del dulce

Los panettones más rellenos están en Tenerife: solo aptos para los amantes del dulce

La sociedad agrícola SAT Canarisol consolida su proyecto tras la aprobación de su plan de reestructuración

La sociedad agrícola SAT Canarisol consolida su proyecto tras la aprobación de su plan de reestructuración
Tracking Pixel Contents