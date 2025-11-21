El alcalde de La Orotava prioriza: "Primero las personas y después, el piche"
El presupuesto para 2026 incluye una partida de 11 millones de euros para Cultura, Educación, Deportes, Juventud, Fiestas y Patrimonio
La presentación de las cuentas de la Villa de La Orotava para 2026 estuvo marcada por las prioridades del alcalde, Francisco Linares: "Primero están los jóvenes, primero está la educación, primero está la cultura, primero está el deporte; después está el piche", declaró y comparó el medio millón de euros para el plan de asfaltado, con los 400.000 que están destinados a una nueva sala de estudio que abrirá 24 horas los 365 días del año.
El nuevo presupuesto incluye 11 millones de euros para Cultura, Educación, Deportes, Juventud, Fiestas y Patrimonio. Unido a los ocho millones de Bienestar Social, suman 19 millones destinados a "la vida de las personas". "El asfalto protege a las ruedas de los coches, pero la cultura protege a las personas", dijo el regidor orotavense.
Además, definió como "opciones, no obligaciones", la escuela de música y danza, becas, deporte, empleados en bibliotecas públicas, parques infantiles o la apertura de la Casa de la Juventud.
