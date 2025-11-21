La Aemet avisa de que las lluvias podrán continuar durante la tarde en las medianías de Tenerife

Tenerife ha contado durante la mañana de este viernes, 21 de noviembre, con intervalos nubosos y lluvias en el este. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se descarta que estas precipitaciones continúan en las medianías del oeste durante la tarde.

Las temperaturas seguirán en la isla con pocos cambios, con mínimas que podrán alcanzar los 19ºC y máximas de 24º.

Además, en la isla soplará viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en costas del suroeste.

Lluvias abundantes en La Palma

La isla de La Palma, por su parte, está este viernes en aviso amarillo por lluvias. En concreto, se espera una precipitación acumulada de 60 mm. en 12 horas. Estas afectarán, principalmente, a las medianías, donde serán más persistentes y generalizadas.

La zona este de la isla es la que se encuentra en aviso amarillo desde el mediodía de este viernes hasta la medianoche del sábado, 22 de noviembre.

Resto de islas de la provincia tinerfeña

En cuanto a la previsión del tiempo para este viernes en El Hierro y La Gomera, se esperan intervalos nubosos tendiendo a nuboso durante las horas centrales, sin descartar lluvias débiles ocasionales. Las temperaturas, al igual que en el resto, seguirán con pocos cambios.

El viento será de componente este con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste en El Hierro, mientras que en La Gomera soplará del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, y con brisas en costas del suroeste.