La Aemet avisa de fuertes vientos en Tenerife este viernes

La previsión del tiempo para este viernes, 21 de noviembre, en la isla de Tenerife indica que habrá lluvias y vientos con intervalos fuertes.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que en el resto de Canarias también haya intervalos nubosos con probables lluvias, siendo estas más persistentes en La Palma, isla que estará en aviso amarillo por este fenómeno. En concreto, se esperan acumulados iguales o superiores a los 60 litros en 12 horas.

Por su parte, las temperaturas seguirán con pocos cambios y se espera viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del noreste de fuerza 3 o 4, arreciando a 5, marejadilla aumentando a marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo de la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos con probables lluvias en el este durante la primera mitad del día y sin descartarlas en medianías del oeste por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 24

LA GOMERA

Intervalos nubosos predominando los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, y con brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24

Jornada de viento en Tenerife / María Pisaca

LA PALMA

Cielos nubosos a cubiertos con lluvias persistentes en el este desde primeras horas de la mañana, especialmente en medianías donde se podrán superar los 60 litros en 12 horas durante la segunda mitad del día. Serán menos probables en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este a noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, predominando las brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 23

EL HIERRO

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso durante las horas centrales, sin descartar lluvias débiles ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 17