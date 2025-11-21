La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: este sábado habrá vientos fuertes en las cumbres

La jornada de este sábado, 22 de noviembre, en Tenerife estará por los cielos nubosos y las precipitaciones ocasionales, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en el norte y este de la isla se espera un predominio de cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones ocasionales, más frecuentes en medianías.

En el sur y oeste, intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles, ocasionales y dispersas, mientras que las temperaturas seguirán con pocos cambios.

Oleaje

Además, la isla se verá afectada por la prealerta por oleaje declarada por el Gobierno de Canarias, que afectará a diferentes zonas de todo el archipiélago.

Este aviso se iniciará a las 06:00 horas, y afecta, de forma concreta, a la costa norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote; y litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Fuerte oleaje en las costas de Tenerife. / Arturo Jiménez

De esta manera, se prevé un mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 2 a 3 metros.

Habrá viento del nordeste fuerza 4 a 5 (20 a 38 kilómetros por hora) con áreas de fuerza 6 (39 a 49 kilómetros por hora). Marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 2 metros.

Lluvias en La Palma

Aunque las lluvias llegarán a todas las islas occidentales, la previsión indica que será La Palma la más afectada. De hecho, la isla continuará en aviso amarillo por lluvias hasta la medianoche de este sábado.

Así, se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 60 mm. y afectará a la zona este, especialmente a las medianías, donde las precipitaciones serán más persistentes y generalizadas.

Calima

A pesar de la lluvia prevista, a partir de las 21:00 horas de este sábado el archipiélago también estará en prealerta por calima.

En este sentido, se espera la entrada de calima en concentraciones variables y en aumento, que afectarán en mayor medida a la jornada del domingo, cuando se prevé registrar concentraciones de 50 – 200 μg/m3 en las islas occidentales y superiores a los 200 μg/m3 en las islas orientales.

Así mismo, la previsión indica que se verá reducida la visibilidad y se podrían generar o agravar problemas de salud de personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.