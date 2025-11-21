Acuerdo para atender y proteger a las mascotas de las víctimas de violencia de género en Tenerife

La Comisión de Sector Primario y Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife aprobó la iniciativa del PSOE de actuar frente a uso de las mascotas de las víctimas de la violencia de género como instrumento de control en la violencia machista. El objetivo de la moción es reforzar la protección y garantizar que los animales no se conviertan en un obstáculo para que la víctima se libere de una situación de violencia.

Acogida temporal

La iniciativa pretende “ofrecer una acogida temporal y adecuada para las mascotas, en coordinación con los recursos sociales, entidades de bienestar animal y cuerpos policiales”. El acuerdo incluye el compromiso del Cabildo para “impulsar los medios necesarios para la puesta en marcha y desarrollo del programa, incluyendo la elaboración del correspondiente protocolo de actuación y el establecimiento de mecanismos de colaboración con ayuntamientos, entidades de bienestar animal, clínicas veterinarias y organizaciones especializadas, conforme a la disponibilidad organizativa y presupuestaria”.

Elemento clave

El consejero socialista Javier Parrilla señaló que "uno de los elementos más silenciados en los casos de violencia machista es el papel que pueden desempeñar los animales domésticos". En numerosos casos, añadió, "las mascotas se usan para generar miedo, impedir la salida del hogar o manipular emocionalmente a la víctima, lo que las convierte en una herramienta más dentro del ciclo de violencia".

Ejemplos

Parrilla subrayó, con ejemplos, que “hay mujeres que no pueden abandonar su casa porque el agresor amenaza con hacer daño a sus mascotas. O personas con discapacidad que dependen de un perro de asistencia y ven en ese vínculo un obstáculo añadido”.

Programas de protección

Los programas Viopet y Acopet son iniciativas complementarias dentro del ámbito de la protección animal, ya que trabajan de forma coordinada para ofrecer apoyo y recursos a animales y tutores en situación de vulnerabilidad, actuando desde distintos frentes, pero dentro de la misma red de atención. Viopet está gestionado por el Observatorio de Violencia hacia los Animales y la Dirección General de Derechos de los Animales y, Acopet (programa más reciente está promovido y gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en colaboración con el Ministerio de Igualdad. En relación con esto, el Cabildo explorará las posibilidades de formalizar la adhesión al sistema Acopet que fue aprobado en febrero de 2025 por el Ministerio de Igualdad, promovido y gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias.