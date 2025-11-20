Tenerife catará las mejores hamburguesas de España: The Champions Burger llega a Santa Cruz

The Champions Burger, el mayor festival gastronómico del país, llega por primera vez a Canarias y estrena en Tenerife su nueva ruta “Island Edition”, llevando a la isla las hamburguesas más destacadas de su exitoso tour por la península.

Del 27 de noviembre al 8 de diciembre, la explanada del Parque Marítimo César Manrique en Santa Cruz de Tenerife se llenará del aroma de las brasas con la llegada de 14 establecimientos de alto nivel, que encenderán sus planchas para que los asistentes degusten sus propuestas y elijan su ganadora. El público será el protagonista porque con sus votaciones decidirá cuál es la “Mejor hamburguesa de Tenerife”.

De entrada gratuita, tinerfeños y turistas podrán conocer a los ya famosos restaurantes que forman parte del certamen nacional de The Champions Burger, como Tokio, The Vicbros Burger, Vacarnal, Muralla, El Tarantín Chiflado, Circo, Street Food Burger, Godeo, Rico Burger y Dak.

Todos llegarán a la ciudad para cocinar en modernos espacios gastronómicos adaptados para ofrecer creativas y arriesgadas recetas. Cada uno competirá con una hamburguesa única, creada especialmente para este evento.

También participará el establecimiento local Sandgüix, que presentará una burger especialmente elaborada para conquistar a sus vecinos y ofrecerá una selección de postres para los más golosos.

Ruta con conocidos restauradores

Además, la ruta “Island Edition” tendrá un espacio donde figuras reconocidas de la gastronomía presentarán sus propias elaboraciones, aunque fuera de competición. Entre ellos, Gottan Grill, con el título de “Mejor hamburguesa de España” y “Mejor hamburguesa de Europa” en 2024; Moflete, del youtuber Joe Burger, y The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo). Para acompañar las hamburguesas también estarán las patatas fritas de Ybarra.

Los visitantes podrán degustar una cuidada selección de carnes de origen certificado como protagonistas, que conservan su jugosidad y sabor original. Las acompañarán originales ingredientes como panes brioche de color negro cubiertos de oro comestible o rellenos de mozzarella y rebozado en Doritos Bits; jamón ibérico dulce; cecina crujiente; croqueta de macarrones y queso; caramelo de buey y pistacho, o mayonesa de tuétano.

José Morales, director de Comunicación de The Champions Burger, ha destacado que “después de recorrer gran parte de la península compartiendo la pasión por las hamburguesas con más de 5 millones de personas, ahora llevamos The Champions Burger por primera vez a Canarias. Tenerife se convierte en un escenario histórico para el festival, reuniendo a los mejores chefs y poniendo en valor la creatividad y dedicación que hay detrás de cada propuesta gastronómica”.

Hamburguesa de The Champions Burger / El Día

El público elige la “Mejor hamburguesa de Tenerife”

Santa Cruz de Tenerife se presenta como el enclave perfecto para el estreno de esta nueva edición del campeonato, por su variada oferta de ocio, la riqueza de su gastronomía, el atractivo turístico y su clima privilegiado.

En The Champions Burger, los asistentes tendrán la oportunidad de probar las elaboraciones que cada restaurante ha preparado de una forma única y exclusiva para participar en el concurso y votar por su favorita.

El sistema es muy sencillo. El usuario solo tendrá que degustar la burger, escanear el código QR impreso en el ticket que le entregan al realizar el pedido y valorarla, en función de aspectos como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

Las tres propuestas con mayor puntuación serán las ganadoras de la ciudad y solo una se alzará con el título de “Mejor hamburguesa de Tenerife”.

Numerosos visitantes se dan cita en el The Champions Burger nacional. / El Día

Una ruta histórica con más de 50 paradas y París

The Champions Burger sigue batiendo récords y este año ha contado con más de 5 millones de visitantes y 300 hamburgueserías participantes, en una gira que ya ha visitado más de 50 localidades de 16 comunidades autónomas. Además, el festival ha iniciado su expansión internacional con una parada especial en París que ha reunido en octubre a más de 220.000 personas.

Actualmente, se está celebrando la gran final de la “Mejor hamburguesa de España” en la Comunidad de Madrid. Y, posteriormente, se elegirá la “Mejor hamburguesa de Europa” en Barcelona. Del 26 de noviembre al 8 de diciembre, las mejores burgers del certamen nacional, junto con propuestas de alto nivel de distintos países europeos, se enfrentarán para conquistar el título, reforzando el carácter internacional del festival y la proyección global de sus chefs y creadores.

The Champions Burger es el primer campeonato de hamburguesas que se celebra desde hace 8 años y se ha convertido en el mayor festival gastronómico de su categoría. Su crecimiento ha contribuido al auge de nuevos restaurantes especializados, elevando los estándares de calidad, creatividad y sofisticación de este producto.

La organización mantiene también su compromiso con el medioambiente. En cada ciudad se habilitan contenedores específicos para el reciclaje de vasos reutilizables, contribuyendo así a la reducción de residuos y fomentando el uso responsable de materiales sostenibles.