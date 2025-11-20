El taxi prestará el transporte a la demanda en los barrios más alejados

El Ayuntamiento de La Orotava y el Cabildo implantan el servicio de transporte a la demanda mediante taxis accesibles de uso compartido. Esta iniciativa beneficiará a más de 8.000 personas de los barrios y pueblos ubicados en la zona de medianías del municipio. El Consejo de Gobierno insular aprobó ayer el convenio de colaboración entre ambas instituciones, cuyo objetivo pasa por mejorar la movilidad en estos núcleos con menor cobertura de guaguas por razones orográficas.

El proyecto, que se desarrollará durante dos anualidades, beneficiará a los habitantes de Barroso, Pinolere, La Florida, Los Pinos, Hacienda Perdida, Chasna, Aguamansa, Bebedero y Benijos. Con ello, se garantiza la conexión de estas poblaciones con la red insular de transporte regular que presta la empresa Titsa.

El convenio contempla una aportación por parte del Cabildo de 15.000 euros este año y 30.000 euros en 2026, cantidades destinadas a cubrir la tarifa de compensación por usuario transportado. Por su parte, el Ayuntamiento de La Orotava asumirá 70.000 euros en este ejercicio y 108.520 en 2026.

Se trata de un servicio con carácter flexible, según la demanda, en el que los usuarios utilizarán la tarjeta Ten+ de movilidad del Cabildo. La tarifa de compensación al transportista será de 1,5 euros por cada validación efectuada.

Las administraciones esperan repetir los buenos resultados obtenidos en otros servicios de transporte a la demanda, como el que se presta en el sureste de la Isla. En Arico, Fasnia y Güímar se implantó hace un año y ha superado los 13.000 pasajeros, con entre 70 y 80 viajes diarios. La medida ha mejorado la conectividad de la zona y la voluntad del Cabildo es seguir ampliando su cobertura hacia otras comarcas.

La presidenta insular, Rosa Dávila, destacó que este convenio «representa un paso decisivo para garantizar que ninguna zona de nuestra Isla quede desconectada por motivos geográficos o de dispersión poblacional». Subrayó «la intención de que todos los vecinos y vecinas de La Orotava tengan acceso a un transporte público eficiente, moderno y accesible, vivan donde vivan». Este servicio a la demanda, apostilló, «permite adaptar la movilidad a las necesidades reales de la población, especialmente en zonas donde no es viable un servicio de guagua convencional».

La presidenta hizo hincapié en la importancia de la accesibilidad en el desarrollo de este proyecto, dentro de «un modelo que prioriza a las personas con movilidad reducida y garantiza que puedan desplazarse con seguridad, comodidad y autonomía».

Por su parte, el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, valoró «el respaldo del Cabildo de Tenerife al proyecto del taxi compartido para el municipio», pues «se cumple con unas de las demandas de los vecinos y, especialmente, de los de la zona de medianías».

Linares detalló que el objetivo es mejorar la conectividad de núcleos urbanos de los Altos de la Villa a través del transporte público, sobre todo en las zonas donde las líneas de Titsa no pueden llegar por la orografía de los caminos. n