Puerto de la Cruz no recaudó 45 millones de euros entre 2022 y 2023

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz no recaudó alrededor de 45 millones entre 2022 y 2023. El primer año dejó de ingresar más de 24 millones de euros y el segundo, casi 20. El dato lo aportó el portavoz y actual concejal de Hacienda, Pedro Antonio Campos (PP), en la presentación de las cuentas municipales para 2026 este jueves 20 de noviembre. Aseguró que "la corporación estaba perdiendo mucho dinero" y explicó que al asumir la responsabilidad de gobierno estimaron que el Consistorio "no ingresaba ni el 70% de lo que tenía que recaudar". En concreto, el gobierno de PSOE y ACP no cobraba impuestos de basura, de ocupación de vía pública y "otra serie de tasas. No se hacía un seguimiento".

Un agujero en las arcas

El grupo de gobierno portuense, que forman PP, CC y ACP, expuso que el aumento presupuestario en 2026 se debe, en parte, a la recuperación de la recaudación. Ello posibilita "un presupuesto de récord" que asciende a más de 50 millones de euros.

Esto, unido a las transferencias de las administraciones supramunicipales, hace crecer el presupuesto en casi un 9%. El pleno extraordinario para su aprobación se celebrará el próximo lunes 24 de noviembre y entrará en vigor el 1 de enero de 2026. No obstante, la planificación del Ayuntamiento es que las cuentas suban en febrero de 2026 tras la liquidación de 2025. En marzo, también en una sesión extraordinaria, se incorporará el remanente de tesorería, que estiman "en 13 millones de euros más", evaluó Campos.

Un 42% más para Ciudad Sostenible

De esa cantidad, siete se destinarán al área de Ciudad Sostenible, dirigida por David Hernández (ACP), primer teniente de Alcalde. El presupuesto de esta concejalía se incrementará en un 42%. Además, Seguridad aumentará su partida que se reflejará en la incorporación de 11 policías locales.

Social y público

El gasto social y los servicios públicos son, según el concejal de Hacienda portuense, los dos ejes vertebradores del presupuesto de 2026. En el caso de los servicios, Campos destacó que el año próximo será el de la adjudicación del servicio de limpieza de dependencias municipales, el ciclo integral del agua, jardinería y la recogida de residuos. "Será el año de la contratación pública en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz", matizó.

Por otro lado, crecerá la plantilla de la Administración local. Campos detalló que dentro de la nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) habrá dos empleos nuevos: un arquitecto destinado al área de Ciudad Sostenible y un ingeniero industrial para explorar el desarrollo de nuevos nichos de mercado en la ciudad. También resaltó que bajará la presión fiscal gracias a un descenso del 0,01% en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Concretamente, será del 0,53 al 0,52%.

Más de un millón para Cultura

En cuanto a Cultura, el presupuesto también crece en más de un millón de euros. "Aquellos que nos tachaban de que íbamos en contra de la cultura, demostramos que lo que hacemos es apostar por las políticas culturales de calidad incrementando las cuentas de este área", concluyó Campos.