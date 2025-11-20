El precio de la vivienda se dispara en Arico un 33% y ya es el municipio de Canarias donde más se encarece

El municipio tinerfeño de Arico se ha convertido en el lugar de Canarias donde más ha subido el precio de la vivienda en el último año, con un incremento interanual del 33%, lo que sitúa el metro cuadrado en 2.155 euros, según los últimos datos publicados por Idealista.

A nivel nacional, la tendencia se acentúa especialmente en el Levante español. Siete de los diez municipios con mayores encarecimientos de la vivienda usada en el último año se encuentran en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Lidera el ránking el municipio coruñés de Malpica, donde los precios han subido un 57% en comparación con el año anterior. Le siguen los municipios alicantinos de Cox y Rafal, con incrementos del 54% y del 53%, respectivamente. En cuarto lugar aparece Villarejo de Salvanés (Madrid), que registra una subida del 48%.

El quinto y sexto puesto corresponden a los municipios murcianos de Torre-Pacheco (+46%) y Fuente Álamo (+44%). Tras ellos se sitúa Marina de Cudeyo (Cantabria), con un aumento del 39% en el precio de la vivienda.

El ‘top 10’ lo cierran tres municipios que empatan con un encarecimiento del 37%: La Pobla de Vallbona y Gilet, en Valencia, y San Pedro del Pinatar, en Murcia.

Todos estos incrementos —que oscilan entre el 37% y el 57%— están muy por encima de la media nacional, que se sitúa en un 15,7% interanual.

Tabla de los municipios en los que más ha subido el precio de la vivienda / Idealista

Ranking de España

Entre los municipios en los que más ha subido el precio de la vivienda en cada comunidad autónoma destacan: Los Villares, en Jaén (Andalucía), donde se produce un 35% de subida, la misma que en Chozas de Canales, en Toledo (Castilla-La Mancha). Les siguen el tinerfeño Arico, en Canarias, con un 33%, y Briviesca, en Burgos (Castilla y León), con un 32%.

A continuación, ya por debajo del 30% se encuentran Sinéu, en Baleares, con un incremento del 27%; el municipio asturiano de Laviana; y Banyoles, en Girona (Cataluña), que comparten el 26%, seguidos del Valle de Trápaga, en Vizcaya (Euskadi), con una subida del 25%; Barbastro, en Huesca (Aragón), con el 22%; y Hervás, en Cáceres (Extremadura), con el 18%.

Por último, aparecen dos regiones cuyo municipio que más se ha encarecido se sitúa por debajo del incremento nacional: Logroño (La Rioja), con el 12% de subida, y Tudela (Navarra), con el 11%.