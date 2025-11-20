Esta es la mejor zona para vivir en Tenerife según los propios residentes: "En el sur todo es turismo"

Encontrar el lugar ideal para comprar o alquilar una casa no es sencillo. Cada persona busca una zona que se adapte a sus necesidades, gustos y, sobre todo, a su presupuesto. La elección del sitio donde vivir puede marcar el rumbo de tu vida, por lo que es fundamental asegurarse de tomar la decisión correcta. En la isla de Tenerife existen áreas tan diversas como amplio es su territorio, y por eso conocer la opinión de los propios vecinos resulta clave para identificar cuáles son las mejores zonas para establecerse y qué barrios ofrecen la calidad de vida que buscas.

La experta inmobiliaria Mariela González (@marielagonzalezrealtor1) ha salido a las calles para preguntar a los residentes sobre cuál es la mejor zona para vivir en la isla. La mayoría coincidió en una opción destacada, ya que combina excelentes servicios, accesibles para todos los ciudadanos, con una ubicación que cuenta con buenos colegios, hospitales y una calidad de vida excepcional para sus habitantes.

La Laguna es la opción preferida

Casi todos los encuestados por Mariela González eligieron La Laguna como su lugar preferido para vivir. Esta zona sobresale frente a otras, ya que la mayoría de los participantes destacó su amplia oferta de servicios, la excelente calidad de vida que se disfruta allí y su clima maravilloso. Además, buena parte de los vecinos coincide en que La Laguna destaca por su accesibilidad, porque "lo tiene todo", como destaca una de las encuestadas. La ciudad cuenta con una amplia oferta educativa, administrativa, sanitaria y comercial, además de estar bien conectada con el resto de la isla

Otras personas destacan su valor cultural: "Me gusta mucho La Laguna porque es una ciudad histórica". Sin embargo, lo que más ponen en valor es que La Laguna está pensada para los residentes, frente al sur de Tenerife, más orientado al turismo. Una entrevistada lo explica así: "Para mí, lugares como La Laguna y Santa Cruz son mejores porque en el sur se concentra más turismo".

Incluso quienes no han nacido allí han elegido La Laguna por su equilibrio: "Soy de La Palma, pero vivo en La Laguna", comenta una vecina que afirma preferir su ambiente y oferta de servicios.

La vivienda en La Laguna se encarece

A medida que aumenta el interés de nuevos residentes por adquirir una vivienda en La Laguna, el precio del suelo también continúa al alza. Según datos de Idealista.com, el metro cuadrado ha subido un 23,3% en el último año, alcanzando los 2.092 €/m². Aun así, esta cifra sigue lejos de otras zonas de Tenerife, como Puerto de la Cruz, donde el valor llega a 3.332 €/m², o la propia capital, Santa Cruz, donde se sitúa en 2.498 €/m².

La media de la provincia, está en 3.295 €/m², y queda por encima de los precios laguneros, lo que convierte a este municipio en una de las opciones más atractivas para quienes buscan comprar casa. La Laguna es actualmente la quinta zona más económica para adquirir un inmueble en toda la provincia.

Las alternativas son Bajamar o Radazul

Aunque La Laguna fue la opción predominante con hasta seis personas que la prefirieron, también surgieron otras recomendaciones. Algunos apuntaron a Bajamar, destacando su ubicación costera y su tranquilidad. "Bajamar, al lado del mar, es muy buena zona para vivir", señaló un vecino.

Para quienes prefieren un clima más cálido y proximidad al mar, Radazul y Tabaiba aparecieron como opciones destacadas. También se mencionaron Candelaria y La Caletilla, muy valoradas por su vida tranquila y buena comunicación.

Pese a esto, La Laguna se consolida como la elegida por su mezcla de historia, servicios, clima moderado, oferta cultural y ambiente local. Para muchos vecinos, esta combinación convierte al municipio en un punto ideal para vivir.