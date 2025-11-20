Medio Natural contará con un centro operativo contra incendios en el Norte

Las instalaciones actuales de la bodega comarcal de Icod de los Vinos se convertirán a corto plazo en un nuevo centro operativo contra los incendios forestales del área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife. Esta sede abarcará la zona norte de la Isla. Se trata de uno de los tres inmuebles de Bodegas Insulares SA que pasarán a la Administración insular a partir del 2 de diciembre, cuando el Consejo de Administración certifique la salida definitiva de la Corporación insular de la empresa. Los otros dos espacios son las antiguas Bodegas Bilma, situadas en Chío (Guía de Isora), y parte de la sede central situada en Tacoronte, instalaciones serán adscritas a Sector Primario. La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Emergencias, Blanca Pérez, y el director insular de Medio Ambiente, Pedro MIllán, apuestan por descentralizar sedes manteniendo el Pabellón Santiago Martín como eje.

Cueva del Rey

La Bodega Comarcal de Icod de los Vinos está situada en el camino de Cueva del Rey, cerca de La Centinela, y tiene una superficie de 4.836 metros cuadrados en suelo es urbano consolidado común de uso industrial. La parcela tiene vallado perimetral y tres puertas de acceso con un vado de aparcamiento. La mayor parte está ocupada por un edificio de dos alturas sobre la rasante, que alberga la zona de embotellado, oficinas y otras dependencias, y otra, bajo rasante, donde se encuentra la bodega.

Bodegas Bilma

El inmueble emplazado en Chío, localidad de Guía de Isora, pasará asimismo a Medio Natural, según las fuentes consultadas, pero "requiere de un proyecto más complejo". Antigua sede de Bodegas Bilma, el Gobierno insular del mandato anterior (PSOE-Cs) se planteó ubicar en el lugar un Centro de Visitantes del Parque Nacional del Teide, con el que linda.

Linde con el Parque Nacional

Asimismo, en un borrador del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque nacional figura como una de las tres bases para aparcamientos y punto de partida de guaguas lanzadera. De hecho, una opción podría ser ubicar allí en el futuro un parquin disuasorio para el acceso al espacio natural protegido, aunque lo primero es definir un plan de movilidad por parte de la Administración insular.

Cherevique

La Bodega Comarcal de Guía de Isora se ubica en el paraje de Cherevique y tiene una superficie urbanizada de 445 metros cuadrados. Las instalaciones, totalmente valladas, se sitúan junto a la carretera insular TF-38, con acceso directo desde esta. La forman dos edificaciones: un inmueble de dos plantas, dedicadas a oficinas, exposición de vinos y la bodega, que consta de una parte sobre rasante y otra debajo, donde se produce y envasa el vino. El resto de la parcela está ocupada por zonas de rodadura asfaltada, aceras, aparcamientos cubiertos, aseos, cuarto de motor y otros elementos.

Tercera 'herencia'

La herencia patrimonial de Bodegas Insulares incluye un espacio dentro de las instalaciones centrales que tiene esta empresa en Tacoronte, dependencias que gestionará, a partir del 2 de diciembre, el área de Sector Primario. El consejero insular, Valentín González, explica que "en primer lugar, debemos esperar a que culmine el proceso de desvinculación del Cabildo de Bodegas Insulares, que conlleva aspectos relacionados tanto con la permuta como con la salida del capital social".

Infraestructuras técnicas

Recuerda González que se trata de un proceso administrativo y societario que, tras culminar, supondrá que el área disponga de una zona conformada por la antigua destilería de Tacoronte y los terrenos cedidos por el ayuntamiento. Respecto a su posible uso, subrayó que pudiera albergar, en el futuro, "infraestructuras técnicas vinculadas al sector vitivinícola de Tenerife".

Salida de Bodegas Insulares

El Cabildo acordó el pasado mes de junio dejar Bodegas Insulares de Tenerife (Bitsa) para eliminar el modelo público-privado de gestión que mantenía desde su creación, en 1992, por la amenaza de una posible sanción de la Unión Europea. Bruselas advirtió al Gobierno de España desde 2022 con una probable multa por considerar que la Corporación insular incurría en competencia desleal. El Cabildo cesa la actividad oficialmente porque «ya no es necesario tutelar al sector» como en los años 90 del siglo pasado, pero la razón de fondo está en ese informe de la Comisión Europea por posible ayuda pública ilegal a favor de la entidad.

Votaciones en el pleno

Bodegas Insulares, con unos 600 productores asociados, se encarga de la elaboración, embotellado y venta del vino que se obtiene en la comarca Tacoronte-Acentejo y mantendrá su actividad. La salida del Cabildo de la empresa contó con los votos a favor del Gobierno insular (CC, PP y Vox) y ocho en contra (PSOE). De la votación se ausentaron los consejeros Lope Afonso, Manuel Fernández (ambos del PP) y Aarón Afonso (PSOE), por su condición de miembros del Consejo de Administración de Bodegas Insulares.

Ahorro millonario

La salida del Cabildo del consejo de administración de Bodegas Insulares de Tenerife SA (Bitsa) evita que la empresa tenga que abonar un mínimo de 13 millones de euros a la Corporación insular y esta, a su vez, a la Unión Europea (UE) como responsable subsidiaria. Un cálculo a la baja de lo que pudo suponer este contencioso de varios lustros a las arcas púbicas y, en consecuencia, al bolsillo de todos los tinerfeños.

Denuncia de Avibo

La cifra la ofrece Francisco Doblas González de Aledo, abogado de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo), entidad que en 2014 denunció ante la Dirección General de la Competencia de la UE la participación del Cabildo en Bitsa, básicamente por competencia desleal y «ayudas de Estado ilegales». Doblas solo incluye en esa cantidad –en esos 13 millones– la devolución de las ayudas indebidas, pero a esa cuantía se habrían sumado las eventuales multas o sanciones, «que no son lo mismo», apunta, si el contencioso siguiera adelante. Algo que no ocurrirá tras la decisión del Gobierno insular de CC y PP de sacar al Cabildo del consejo de Bitsa.

Apoyo público "ilegal"

Otras fuentes triplican esa cantidad y llegan a cuantificarla en casi 40 millones, y eso «sin intereses». Consecuencia del expediente abierto por la Comisión Europea por el incumplimiento del Cabildo de Tenerife en materia de competencia. El Ejecutivo comunitario ya había calificado en 2018 el apoyo público directo e indirecto dado a esa sociedad por el Cabildo como «ilegal», al no haber sido notificado previamente, e «incompatible» con las reglas de la competencia. Esto ocurrió, además, bajo mandatos anteriores de CC, PSOE y PP.