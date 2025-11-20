El juzgado sancionará al Consistorio si Urbanismo no entrega un expediente

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife requiere, por dos veces, al Ayuntamiento de Arona la entrega del expediente que afecta al Polígono 2A de Cho-Parque de la Reina, en el que hay vecinos que esperan hace un quinquenio por la licencia de obra que les permita construir su vivienda. El gobierno municipal se escuda en que la urbanización no está recepcionada y Gestur, promotora de la misma hace 40 años, entiende que sí en aplicación del silencio administrativo.

En las diligencias emitidas por el juez Francisco Javier Bullón, los días 11 de septiembre y 10 de noviembre, advierte al Ayuntamiento aronero de la imposición de una «multa coercitiva de 300 a 1.200 euros», que reiterará cada 20 días «hasta el cumplimiento de lo requerido». El letrado recaba del Consistorio que informe de «los motivos por los cuales no ha sido remitido el expediente administrativo reclamado». Se da la circunstancia de que uno de los afectados sí dispone del expediente entregado por el Ayuntamiento.

Una treintena de personas espera por la licencia municipal que les permita construir sus casas mientras la Administración municipal lleva sin otorgarlas en torno a cinco años de espera media. Argumenta que la urbanización no está recepcionada debido a que la empresa pública y promotora Gestur Canarias no cedió, en 1986, el 10% obligatorio del aprovechamiento del suelo al Consistorio.

En una comparecencia realizada anteayer en comisión parlamentaria, el consejero delegado de Gestur, Agoney Piñero, negó tal obligación por parte de la empresa pública porque el plan parcial que incluye el suelo afectado lo redactó la sociedad Cañada Blanca. Aunque admitió que no hay un acta de recepción por parte del Ayuntamiento de Arona, existe la solicitud de entrega presentada por Gestur el 4 de diciembre de 1986, aunque no respondida. Por ello, considera que el silencio administrativo avala que el suelo está recepcionado por el municipio.

Mientras un grupo de vecinos espera por las licencias de obra, junto al suelo de su propiedad la Junta de Gobierno Local de Arona aprobó, el pasado día 11, la concesión de dos para construir las primeras 56 viviendas en Cho II-Parque de la Reina. Los proyectos «cuentan con todos los informes técnicos y jurídicos favorables», aseguró el grupo de gobierno en un comunicado.

La unidad urbanística afectada por el expediente que reclama el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife se trata de suelo urbano consolidado, con calles inventariadas como propiedad municipal, en una zona que recibe servicios públicos, tales como alumbrado, recogida de basura, mantenimiento, etc.

Los vecinos perjudicados permanecen a la espera del dictamen jurídico-urbanístico sobre el Polígono 2 de Cho que encargó el Ayuntamiento a la Fundación de la Universidad de La Laguna el 29 de julio de 2024 por 14.980 euros. Sin embargo, no se ha pagado, aseguran los demandantes. De hecho, consta un dictamen municipal en el que se califica la información de «estrictamente privada» y se ciñe la misma al ámbito del asesoramiento. Los vecinos requieren una solución urgente y en derecho.