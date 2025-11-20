Ni Estambul ni Berlín: el mejor Kebab 100% artesanal está en este restaurante de Tenerife
El creador de contenido gastronómico locoxcomer ha descubierto este lugar que se ha reinventado para ofrecer comida de la mejor calidad
Los kebabs son tan amados como odiados. Esta receta de origen oriental se ha convertido en una de las opciones favoritas para muchos jóvenes, ya que su precio asequible la hace perfecta para una comida rápida cuando sales con amigos. Sus combinaciones casi infinitas también los convierten en una alternativa sabrosa para las personas que les gusta probar comidas de otros países. Ahora, uno de los mejores, que además es artesanal, ha vuelto a abrir sus puertas en esta localidad de Tenerife, recuperando el auténtico sabor a Turquía en la isla.
El kebab tiene un origen milenario
La palabra 'kebab' significa "carne a la parrilla" en persa. Su origen se remonta a miles de años, ya en la antigua Mesopotamia y Persia se asaban trozos de carne, similares a los que se incluyen en los platos actuales. Esta tradición fue adoptada por los soldados turcos del Imperio Otomano, quienes usaban sus espadas como brochetas. Esto fue evolucionando hasta dar lugar al 'Döner Kebab' o "carne que gira", que nació en este Imperio Otomano durante el siglo XIX, consistiendo en carne asada verticalmente.
La revolución llegó en 1972 en Berlín, cuando el inmigrante turco residente en la capital, Kadir Nurman, adaptó el plato al ritmo de vida occidental. Ideó servir la carne asada en un pan de pita con ensalada, creando una comida portátil y accesible. Esta innovación transformó el kebab en la popular comida rápida global que conocemos hoy, convirtiéndose en un fenómeno multicultural y un pilar de la comida callejera en toda Europa y el mundo.
Así es el Ali Baba Döner Gourmet revoluciona La Laguna con su kebab 100% artesanal
El restaurante, ubicado en la avenida de La Trinidad número 45, ha resurgido con una idea cuidadosamente elaborada, basada en ingredientes frescos sin perder la esencia que le caracteriza. El Ali Baba Döner Gourmet es un proyecto que apuesta por un concepto totalmente artesanal. Así lo ha descubierto el creador de contenido gastronómico locoxcomer, que ha mostrado cómo el local ha dado un giro completo a su propuesta.
Este nuevo kebab lagunero ya es uno de los locales donde acuden los amantes de lo exótico, porque se ha sumado a las nuevas tendencias culinarias con elaboraciones caseras que buscan diferenciarse del modelo tradicional del döner, habitualmente asociado a productos industriales o de baja calidad.
El menú va más allá del tradicional kebab
Ali Baba Döner Gourmet ofrece carne de primera calidad, algo poco frecuente en estos locales especializados, que a menudo usan mezclas de varios productos. Más allá de los panes de pita y los rollitos, la nueva carta incluye pinchos de carne que se elaboran en el propio establecimiento. En todas los platos te dan la opción a elegir entre las tradicionales carnes de ternera como pollo.
El creador destaca que el de pollo se prepara con pechugas y contramuslos macerados durante dos días, lo que aporta un sabor más profundo y una textura más jugosa. A esto se suman verduras frescas cortadas cada día, una práctica que se nota en la calidad final del producto.
Un pan propio y salsas suaves que marcan la diferencia
Uno de los elementos que más ha gustado a los clientes es el pan artesanal fermentado, ligeramente crujiente por fuera y muy tierno por dentro que se prepara en este local.
Otro elemento importante en los kebabs son sus salsas. Estas destcan por ser suaves, ligeras y con marcado sabor a yogur, lo que se aleja de las mezclas más pesadas habituales en otros establecimientos. Además, las papas son naturales y recién preparadas, con opción de acompañarlas con carne y queso.
Muchos consumidores asocian la experiencia del kebab a la pesadez o al exceso de grasas. Sin embargo, Ali Baba Döner Gourmet quiere romper con esa idea, y lo ha conseguido teniendo productos más frescos, menos grasos y con toques aromáticos que transportan desbe Berlín hasta la lejana Estambul.
- Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
- El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
- La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
- Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia
- La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
- Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
- Absuelta la dermatóloga tinerfeña acusada por competencia desleal
- Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque la Aemet avisa de que le esperan fuertes lluvias