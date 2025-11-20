Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El anuncio de Pablo Alborán activa las venta de entradas del Tenerife Music Festival: dónde y cuando comprar

El festival, que atrae a miles de visitantes, prepara una edición aún mayor en 2026, con un cartel ampliado

Pablo Alborán estrena en directo su nueva canción 'Me quedo' por el Día de Andalucía

Pablo Alborán estrena en directo su nueva canción 'Me quedo' por el Día de Andalucía

Lucía Feijoo Viera

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El Tenerife Music Festival vuelve en 2026 con más fuerza que nunca y estrena su tercera edición con un primer anuncio de impacto: Pablo Alborán estará el próximo verano en la Isla.

El artista malagueño actuará el sábado 13 de junio de 2026 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, dentro de un evento que se celebrará los días 12 y 13 de junio y que continúa reforzando a Tenerife como uno de los destinos musicales más destacados del Atlántico.

Además, aprovechando el anuncio del primer artista que intervendrá en el festival, la organización recomienda comprar las entradas y bonos con antelación, ya que se prevé una alta demanda.

Entradas y abonos: fechas y puntos de venta

Los abonos a precio especial saldrán a la venta este viernes a las 11:00 h en Canarias (12:00 h en la Península).

Se podrán adquirir a través de:

Trayectoria de Pablo Alborán

Con una carrera marcada por más de 40 discos de platino, más de 20 nominaciones a los Latin Grammy y éxitos que han dado la vuelta al mundo, Pablo Alborán atraviesa uno de sus mejores momentos artísticos. Su nuevo trabajo, KM0, y su Global Tour KM0 están registrando una enorme acogida, con sencillos como Clickbait, KM0 o Vámonos de aquí, que ya son tendencia en plataformas digitales.

El cantante ha adelantado que sus conciertos de esta gira serán profundamente emocionales. “Cuando me subo a un escenario, me dejo el alma”, declaró durante la presentación del tour, una promesa que llevará al escenario tinerfeño, donde combinará sus grandes éxitos con las nuevas canciones de su álbum para ofrecer una noche inolvidable.

Un festival que se consolida en Tenerife

Tras dos ediciones multitudinarias, el Tenerife Music Festival se ha convertido en una cita clave para el público local y para miles de visitantes que eligen la isla por su oferta cultural. La organización promete un cartel aún mayor, que continuará ampliándose en las próximas semanas, y una producción de primer nivel que mantendrá el estándar alcanzado en años anteriores.

Noticias relacionadas y más

El puerto de Santa Cruz de Tenerife volverá a acoger el festival, un espacio emblemático que combina música, clima agradable y vistas únicas al litoral capitalino. La ubicación refuerza el atractivo turístico y cultural de la isla, impulsado por marcas institucionales como Tenerife – Despierta Emociones, Islas Canarias – Latitud de Vida, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz y la Autoridad Portuaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
  2. El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
  3. La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
  4. Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia
  5. La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
  6. Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
  7. Absuelta la dermatóloga tinerfeña acusada por competencia desleal
  8. Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque la Aemet avisa de que le esperan fuertes lluvias

Ni Estambul ni Berlín: el mejor Kebab 100% artesanal está en este restaurante de Tenerife

Ni Estambul ni Berlín: el mejor Kebab 100% artesanal está en este restaurante de Tenerife

El anuncio de Pablo Alborán activa las venta de entradas del Tenerife Music Festival: dónde y cuando comprar

El anuncio de Pablo Alborán activa las venta de entradas del Tenerife Music Festival: dónde y cuando comprar

El precio de la vivienda se dispara en Arico un 33% y ya es el municipio de Canarias donde más se encarece

El precio de la vivienda se dispara en Arico un 33% y ya es el municipio de Canarias donde más se encarece

Multa de hasta 1.200 euros a Arona si no entrega el expediente de las 30 familias que esperan su vivienda en Cho

Multa de hasta 1.200 euros a Arona si no entrega el expediente de las 30 familias que esperan su vivienda en Cho

Tenerife catará las mejores hamburguesas de España: The Champions Burger llega a Santa Cruz

Tenerife catará las mejores hamburguesas de España: The Champions Burger llega a Santa Cruz

Esta es la mejor zona para vivir en Tenerife según los propios residentes: "En el sur todo es turismo"

El taxi prestará el transporte a la demanda en los barrios más alejados

El taxi prestará el transporte a la demanda en los barrios más alejados

Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy jueves en tu municipio

Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy jueves en tu municipio
Tracking Pixel Contents