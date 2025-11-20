El anuncio de Pablo Alborán activa las venta de entradas del Tenerife Music Festival: dónde y cuando comprar

El Tenerife Music Festival vuelve en 2026 con más fuerza que nunca y estrena su tercera edición con un primer anuncio de impacto: Pablo Alborán estará el próximo verano en la Isla.

El artista malagueño actuará el sábado 13 de junio de 2026 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, dentro de un evento que se celebrará los días 12 y 13 de junio y que continúa reforzando a Tenerife como uno de los destinos musicales más destacados del Atlántico.

Además, aprovechando el anuncio del primer artista que intervendrá en el festival, la organización recomienda comprar las entradas y bonos con antelación, ya que se prevé una alta demanda.

Entradas y abonos: fechas y puntos de venta

Los abonos a precio especial saldrán a la venta este viernes a las 11:00 h en Canarias (12:00 h en la Península).

Se podrán adquirir a través de:

Trayectoria de Pablo Alborán

Con una carrera marcada por más de 40 discos de platino, más de 20 nominaciones a los Latin Grammy y éxitos que han dado la vuelta al mundo, Pablo Alborán atraviesa uno de sus mejores momentos artísticos. Su nuevo trabajo, KM0, y su Global Tour KM0 están registrando una enorme acogida, con sencillos como Clickbait, KM0 o Vámonos de aquí, que ya son tendencia en plataformas digitales.

El cantante ha adelantado que sus conciertos de esta gira serán profundamente emocionales. “Cuando me subo a un escenario, me dejo el alma”, declaró durante la presentación del tour, una promesa que llevará al escenario tinerfeño, donde combinará sus grandes éxitos con las nuevas canciones de su álbum para ofrecer una noche inolvidable.

Un festival que se consolida en Tenerife

Tras dos ediciones multitudinarias, el Tenerife Music Festival se ha convertido en una cita clave para el público local y para miles de visitantes que eligen la isla por su oferta cultural. La organización promete un cartel aún mayor, que continuará ampliándose en las próximas semanas, y una producción de primer nivel que mantendrá el estándar alcanzado en años anteriores.

El puerto de Santa Cruz de Tenerife volverá a acoger el festival, un espacio emblemático que combina música, clima agradable y vistas únicas al litoral capitalino. La ubicación refuerza el atractivo turístico y cultural de la isla, impulsado por marcas institucionales como Tenerife – Despierta Emociones, Islas Canarias – Latitud de Vida, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz y la Autoridad Portuaria.