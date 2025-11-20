La Aemet avisa: nieve en las cotas altas de Tenerife este jueves

Los primeros copos de nieve podrán caer este jueves, 20 de noviembre, en la isla de Tenerife. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan lluvias débiles o localmente moderadas y en forma de nieve a partir de los 2300-2400 metros, por lo que esta podría cubrir la cumbre de la isla tinerfeña, así como la de La Palma.

En general, se espera que en toda Canarias las temperaturas tiendan a bajar y las nubes a aumentar.

En cuanto a las temperaturas, la máxima llegará a 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 23 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 19 grados en ambas capitales del archipiélago, mientras que se espera que haya vientos del nordeste o del este, flojos a comienzos de la jornada y tendiendo a moderados a partir del mediodía.

También se prevén vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 2 y 3 o 3 y 4, según las zonas, y habrá marejada o marejadilla, así como mar de fondo del norte o del noroeste de 1 a 2 metros.

Esta es la previsión del tiempo para este jueves, recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Nubosidad alta en general, con escasa nubosidad baja y tendiendo tras el mediodía a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el norte y vertiente suroeste, así como en la vertiente este a últimas horas, zonas donde serán probables las lluvias débiles o localmente moderadas y en forma de nieve a partir de los 2300-2400 m. Temperaturas sin cambios, salvo ligero descenso de las máximas en zonas altas y vertiente norte. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde; estableciéndose el este en altas cumbres. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 24

LA GOMERA

Nubosidad alta en general, con escasa nubosidad baja tendiendo tras el mediodía a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el norte y en zonas de interior del suroeste, y donde hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en cumbres. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado a últimas horas. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 24

LA PALMA

Nubosidad alta en general, tendiendo tras el mediodía a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el noroeste, norte y este, y donde serán probables las lluvias débiles en general, siendo en forma de nieve a partir de los 2400-2600 m. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de la componente este, aumentando a moderado y del nordeste a últimas horas; estableciéndose el este en altas cumbres. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 23

EL HIERRO

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en las vertientes norte y sur, y donde hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de la componente este, aumentando a moderado y del nordeste a últimas horas. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 17

LANZAROTE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas con abundante nubosidad alta. Temperaturas sin apenas cambios. Viento del nordeste, flojo durante la madrugada y aumentando a moderado posteriormente.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 16 25

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas con abundante nubosidad alta. Temperaturas sin apenas cambios. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado tras el mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 17 24

GRAN CANARIA

Nubosidad alta en general, con escasa nubosidad baja tendiendo tras la madrugada a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el norte y en zonas de interior durante las horas centrales, y donde serán probables las lluvias débiles en general. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19 23