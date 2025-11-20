La Aemet amplía sus avisos por lluvias en Tenerife: serán en el este y se descarta la nieve

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha concretado la previsión de los efectos de la borrasca en Canarias. Así, además de ampliar el aviso amarillo por riesgo de lluvias hasta el sábado, también especifica que las precipitaciones alcanzarán el Archipiélago por el este.

Eso sí, según la última previsión de la Aemet, finalmente no parece que las nevadas que se esperan en el resto del país se registren en las cumbres de Tenerife o La Palma. Aún así, las temperaturas seguirán descendiendo a lo largo de este jueves.

De esta manera, el frente lluvioso alcanzará primero y de forma más copiosa a La Palma, hasta tal punto que Meteorología mantiene solo para esa isla el aviso amarillo. En el caso del resto de islas de la provincia occidental, las precipitaciones empezarán a llegar mañana viernes durante las horas centrales.

Previsión: viento y temperaturas

A partir de entonces, las lluvias serán dispersas y ocasionales y alcanzarán también al resto del Archipiélago, si bien la constante en el caso de la provincia oriental el protagonismo lo tendrá la calima ligera.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante toda la jornada con pocos cambios, entre 13 y 20 grados, lo que supone un leve descenso en las máximas.

Habrá que estar pendiente también del viento, que pasará de soplar flojo a lo largo de la tarde de este jueves, a registrar intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste.

Aviso amarillo en La Palma para este viernes. / El Día

La Palma

De nuevo será La Palma la isla más afectada por este frente lluvioso y la Aemet explica que las precipitaciones serán persistentes. De hecho, avisa se recogerán más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

De ahí el aviso amarillo de la Aemet, que de hecho se amplía a toda la jornada del sábado. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, esta situación tendrá especial relevancia en el este de la Isla y en las zonas de medianía.