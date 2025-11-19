Valoran construir un horno para eliminar el foco de termitas en Tacoronte

El foco de termita americana (Reticulitermes flavipes) localizado en La Caridad, en el municipio de Tacoronte, registra tal gravedad que las administraciones implicadas valoran la construcción de un horno para quemar los restos vegetales en los que se encuentra la colonia. En el depósito de la empresa concesionaria del servicio municipal de jardines están almacenados más de 7.000 metros cúbicos de restos vegetales de difícil eliminación, según expusieron en la reunión mantenida por representantes del Ayuntamiento, el Cabildo, la empresa gestora del control de la plaga y la adjudicataria de las zonas verdes en Tacoronte.

La opción del horno para eliminar este problema requiere un estudio previo y forma parte de otras alternativas que se darán a conocer hoy a los vecinos y colectivos de La Caridad «y alrededores», en un encuentro al que están convocados en el Pabellón Edmundo Gil, a las seis de esta tarde. Reunión que fue aplazada la semana pasada a causa de las alertas por la llegada de la tormenta Claudia, recordaron las fuentes locales.

Uno de los aspectos que preocupa en este proceso es la propagación de la plaga. En el encuentro celebrado anteayer se plasmó la «gran preocupación» existente teniendo en cuenta que de los restos vegetales almacenados en las instalaciones que utiliza el servicio municipal de jardines se han tratado y empleado en las zonas de todo el municipio de Tacoronte y para la elaboración de compost.

Entre las cuestiones que se pusieron sobre la mesa está valorar la posibilidad de proceder a un «confinamiento vegetal» hasta que los técnicos puedan definir la magnitud del problema suscitado con la plaga de termitas. Ello se debe a que las medidas iniciales, que establecieron un perímetro de protección global de 500 metros, pueden ser insuficientes.

La presencia de la termita americana en La Caridad no está definida, aunque se baraja un periodo que abarca entre los cuatro y seis años. Cabe señalar que la actual empresa concesionaria del servicio de parques y jardines en Tacoronte opera en el municipio desde hace dos años. Las fuentes consultadas incidieron en que hay una «gran preocupación».

Las primeras acciones

El pasado día 3 fue cuando el Cabildo de Tenerife informó, a través de la Consejería de Medio Natural, que estaba actuando ya en la erradicación de un nuevo foco de termita americana (Reticulitermes flavipes) localizado en la zona de La Caridad, en el municipio de Tacoronte. La Corporación insular, que presta apoyo al Ayuntamiento en esta situación, explicó que tan pronto como se procedió a identificar y constatar la presencia de las termitas en una zona de jardines de la citada localidad se puso en marcha el protocolo de acción en la zona para controlar y actuar sobre dicho foco.

Al lugar se desplazó personal del Cabildo de Tenerife, de la empresa especializada y perteneciente al Programa de Erradicación de la Polilla, además de miembros del Ayuntamiento de Tacoronte. Con la finalidad de tomar medidas preventivas, se anunció la convocatoria de una reunión informativa con los vecinos de la zona en donde se ha detectado el foco.

La costa de La Laguna y el municipio de Tacoronte es donde se detectó por primera vez la presencia de la termita subterránea Reticulitermes flavipes y se reconoció de manera oficial sus consecuencias en 2017. Mientras en núcleos de Arona, Adeje y Santiago del Teide se logró eliminar este insecto, en el caso tacorontero no se ha logrado contener la actividad dada la extensión del área afectada.