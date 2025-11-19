El truco de un asesor fiscal para no pagar impuestos si vendes tu casa en Tenerife:

Uno de los mayores problemas que tienen las personas que compran o venden una vivienda es el pago de impuestos. Tanto si adquieres una casa de primera como de segunda mano, debes hacer frente a los tributos que exigen Hacienda. Sin embargo, existe una manera en la que quedarás exento y sin necesidad de abonarlo, como ha explicado el asesor fiscal Jose Ramón López Martínez (@tu_blog_fiscal).

El mercado inmobiliario se enfrenta actualmente a grandes limitaciones, lo que convierte las operaciones de compraventa de viviendas en un proceso clave para que las personas puedan acceder a su hogar ideal. El aumento del precio del suelo, junto con los elevados costes asociados a las transacciones, incluidos los impuestos, son factores determinantes que han complicado considerablemente esta tarea.

PI STUDIO

Sin embargo, existe una manera en la que te puedes ahorrar miles de euros, la exención por reinversión en vivienda habitual.

Así puedes seguir este proceso legal

Según detalla el experto, "cuando compras una vivienda no te libras de pagar impuestos, da igual que sea la primera o la segunda", algo que también afecta al momento de vender si existe beneficio patrimonial. Sin embargo, la normativa española tiene un caso que permite no tributar por esa ganancia.

La Ley del IRPF establece que toda venta de un inmueble que genere un beneficio debe declararse como ganancia patrimonial. Estas ganancias tributan en la base del ahorro, con tipos que oscilan entre el 19 % y el 28 %, dependiendo del tramo.

Este método para ahorrarte impuestos es totalmente legal y muy útil para las personas que buscan una primera residencia / María Pisaca

José Ramón López lo ilustra con este ejemplo: Cuando compras una vivienda por 200.000 euros y la vendes por 300.000 euros genera una plusvalía de 100.000 euros, que normalmente deberían tributar en la declaración de la Renta. Sin embargo, la clave está en la exención por reinversión, que permite no pagar nada si el dinero obtenido se destina íntegramente a adquirir otra vivienda habitual.

"Si esos 300.000 euros los reinviertes en otra vivienda habitual que te cueste 350.000, no tributarías por los 100.000 de beneficio. Te estarías ahorrando unos 20.000 euros en impuestos", explica el asesor.

Tienes dos años para hacer este mecanismo

La norma ofrece un margen temporal de dos años para hacer la reinversión, por lo que no tiene por qué hacerse en el mismo año de la venta. El contribuyente tiene ese plazo, ya sea antes o después de la transmisión, para destinar el dinero a la compra de su nueva vivienda habitual.

"Puedes vender tu vivienda habitual en 2025, activar la exención en la renta de ese año y comprar la siguiente vivienda incluso a finales de 2026", dice José Ramón López. La única condición que se debe cumplir es que será obligatorio rectificar la declaración y pagar los impuestos correspondientes, incluidos los intereses.

También se puede dar una reinversión parcial. En ese caso, solo queda libre de tributación la parte proporcional aplicada a la compra de la nueva vivienda.

El método de la exención por reinversión es uno de los más utilizados por contribuyentes que venden su vivienda habitual para adquirir otra, especialmente en los grandes núcleos urbanos y zonas tensionadas.