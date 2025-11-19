El restaurante en el sur de Tenerife al que tienes que ir sí o sí: los productos locales son el plato estrella
El restaurante ubicado en una antigua empaquetadora de tomates, ofrece una experiencia gastronómica única
En Tenerife existe un restaurante que está considerado como uno de los secretos mejor guardados de la isla. Se trata de El Secreto de Chimiche, un espacio gastronómico situado en una antigua empaquetadora de tomates que se ha convertido en un lugar esencial para disfrutar de una experiencia gastronómica única.
Es restaurante con un Bib Gourmand de la Guía Michelín y un Sol Repsol, algo que lo ha llevado a ser uno de los restaurantes más excepcionales de la isla.
El alma del restaurante
El Secreto de Chimiche cuenta con una propuesta gastronómica de creativa, en la que cuenta con productos de la tierra chasnera, es decir, de la comarca. Su plato el cabrito embarrado y asado a la brasa, es uno de los recomendados por la Guía Michelín.
La carne a la brasa es uno de sus puntos fuertes, pero no el único. El restaurante combina técnicas tradicionales con elaboraciones innovadoras, logrando platos con identidad propia. Entre las elaboraciones más destacadas se encuentran:
- Croquetas de carne mechada de cabra (14 €)
- Laminado de pescado azul, millo y cilantro (17 €)
- Huevos estrellado con cecina (16 €)
- Arroz a la brasa con tallarines de pota y emulsión marina (17 €)
- Carnes a brasa, disponibles en distintos cortes y maduraciones.
Para poner un toque final a una comida excelente, cuenta con una variedad de postres que no dejan indiferentes a sus clientes.
Menús degustación
El restaurante cuenta con dos menús degustación:
- Menú degustación origen volcánico, una opción más reducida (52 € por persona)
- Menú degustación tierra de jable, con una oferta gastronómica más amplia para los amantes de gastronomía local de calidad (76 € por persona)
Un entorno privilegiado
El Secreto de Chimiche se encuentra en una antigua empaquetadora reconvertida con un diseño rústico a restaurante, donde se ha consolidado como uno de los restaurantes con más encanto del sur de Tenerife.
El equipo es otra de las piezas fundamentales de la experiencia, ya que gracias al ambiente acogedor y la atención cercana hacen que los comensales disfruten de la experiencia gastronómica.
Horario y ubicación
El Secreto de Chimiche se encuentra en Carretera General del Sur, 4, 38594 Chimiche, Granadilla de Abona, Tenerife. Cuenta con 4,7 valoraciones sobre 5 en Google
Abre de domingo a martes en horario de 13:00 a 17:30 horas, mientras que los viernes y sábados amplía su horario, de 13:00 a 16:30 y de 19:00 a 21:15 horas. Los miércoles y jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
