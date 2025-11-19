Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Alborán, primer artista confirmado del Tenerife Music Festival

El artista actuará en la isla el 13 de junio

Pablo Alborán, en una imagen de archivo.

Pablo Alborán, en una imagen de archivo. / Álex Zea

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Tenerife Music Festival regresa con fuerza y da el pistoletazo de salida a su tercera edición anunciando a Pablo Alborán como primer artista confirmado. El cantante malagueño actuará el sábado 13 de junio de 2026 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, dentro de un evento que se celebrará los días 12 y 13 de junio y que continúa posicionando a Tenerife como un destino musical de referencia.

Emoción, éxitos y nuevas canciones

Con más de 40 discos de platino, más de 20 nominaciones a los Latin Grammy y una trayectoria que lo ha consolidado como uno de los artistas españoles más influyentes de la última década, Pablo Alborán vive un momento de plenitud artística. Sus giras internacionales registran llenos absolutos y cada nuevo lanzamiento se sitúa entre lo más escuchado en España y Latinoamérica.

Alborán llega a Tenerife impulsado por el estreno de su álbum KM0 y su Global Tour KM0. Sus últimos sencillos —ClickbaitKM0 y Vámonos de aquí— han generado una gran expectación y anticipan un concierto cargado de emoción, frescura y energía.

Durante la presentación de su gira, el artista afirmó: «Cuando me subo a un escenario, me dejo el alma», una declaración que refleja la intensidad con la que conectará con el público tinerfeño. Su actuación del 13 de junio combinará los éxitos que lo han situado en lo más alto de la música en español con sus nuevas canciones, ofreciendo una experiencia única e inolvidable.

