Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un mamotreto en ruinas: así es la edificación de La Matanza abandonada desde hace décadas

El esqueleto, construido en los años 70, afea la imagen de la costa de este municipio

El mamotreto de La Matanza.

El mamotreto de La Matanza. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La costa de Tenerife ofrece imágenes inigualables. Playas paradisíacas, calas escondidas, charcos en los que el mar rompe con fuerza o riscos que caen desde el infinito.

El paisaje es muy diferente según en la parte de la isla en la que te encuentres, pero, la mayor parte de ella ofrece una panorámica espectacular. Sin embargo, hay algunos elementos creados por el ser humano que rompen esta idílica imagen hasta dañarla. Un ejemplo de ello es el conocido como mamotreto de Añaza, una edificación a medio terminar en la costa santacrucera que se empezó a construir hace más de 50 años y que se prevé que desaparezca en un par de años.

Pero este no es el único. Existe otro, en este caso en La Matanza de Acentejo que, igualmente, afea la imagen de la costa en el norte de la isla.

Un esqueleto cerca de la costa

Este mamotreto, conocido como el esqueleto, rompe por completo la imagen de la costa de La Matanza. El creador de contenidos @guaripetacamper ha publicado un vídeo con imágenes aéreas de este espacio, en las que se muestra la situación actual de esta edificación, que califica como "un icono de las ruinas turísticas de la isla".

Problema de seguridad

Además, recuerda que el estado de abandono en el que se encuentra ha creado un problema de seguridad, ya que en los últimos años ha habido desprendimientos y caída de cascotes.

Noticias relacionadas y más

Características

El esqueleto fue levantado en los años 70 para destinarlo a uso hotelero. Sin embargo, sus dos edificios de 15 plantas de altura nunca fueron acabados. El inmueble se localiza sobre una parcela con una superficie de 183.000 metros cuadrados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
  2. El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
  3. La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
  4. La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
  5. Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia
  6. La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
  7. Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
  8. Absuelta la dermatóloga tinerfeña acusada por competencia desleal

Un mamotreto en ruinas: así es la edificación de La Matanza abandonada desde hace décadas

Un mamotreto en ruinas: así es la edificación de La Matanza abandonada desde hace décadas

A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife

A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife

Pablo Alborán, primer artista confirmado del Tenerife Music Festival

Pablo Alborán, primer artista confirmado del Tenerife Music Festival

El truco de un asesor fiscal para no pagar impuestos si vendes tu casa en Tenerife:

Asesinato en Arona: los acusados de la muerte de Eloy aceptan una condena de 17 años de prisión

Asesinato en Arona: los acusados de la muerte de Eloy aceptan una condena de 17 años de prisión

Uno de cada cuatro hombres tendrá una hernia inguinal: claves para detectarla a tiempo

Uno de cada cuatro hombres tendrá una hernia inguinal: claves para detectarla a tiempo

El restaurante en el sur de Tenerife al que tienes que ir sí o sí: los productos locales son el plato estrella

El restaurante en el sur de Tenerife al que tienes que ir sí o sí: los productos locales son el plato estrella

De bar para trabajadores del puerto a servir el mejor bocadillo de Tenerife: el restaurante con recetas de más de 50 años reabre en su nueva ubicación

De bar para trabajadores del puerto a servir el mejor bocadillo de Tenerife: el restaurante con recetas de más de 50 años reabre en su nueva ubicación
Tracking Pixel Contents