Un mamotreto en ruinas: así es la edificación de La Matanza abandonada desde hace décadas

La costa de Tenerife ofrece imágenes inigualables. Playas paradisíacas, calas escondidas, charcos en los que el mar rompe con fuerza o riscos que caen desde el infinito.

El paisaje es muy diferente según en la parte de la isla en la que te encuentres, pero, la mayor parte de ella ofrece una panorámica espectacular. Sin embargo, hay algunos elementos creados por el ser humano que rompen esta idílica imagen hasta dañarla. Un ejemplo de ello es el conocido como mamotreto de Añaza, una edificación a medio terminar en la costa santacrucera que se empezó a construir hace más de 50 años y que se prevé que desaparezca en un par de años.

Pero este no es el único. Existe otro, en este caso en La Matanza de Acentejo que, igualmente, afea la imagen de la costa en el norte de la isla.

Un esqueleto cerca de la costa

Este mamotreto, conocido como el esqueleto, rompe por completo la imagen de la costa de La Matanza. El creador de contenidos @guaripetacamper ha publicado un vídeo con imágenes aéreas de este espacio, en las que se muestra la situación actual de esta edificación, que califica como "un icono de las ruinas turísticas de la isla".

Problema de seguridad

Además, recuerda que el estado de abandono en el que se encuentra ha creado un problema de seguridad, ya que en los últimos años ha habido desprendimientos y caída de cascotes.

Características

El esqueleto fue levantado en los años 70 para destinarlo a uso hotelero. Sin embargo, sus dos edificios de 15 plantas de altura nunca fueron acabados. El inmueble se localiza sobre una parcela con una superficie de 183.000 metros cuadrados.