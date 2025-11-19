Icod de los Vinos en Intur

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos estuvo presente desde el 14 al 16 de noviembre en la 28 edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior celebrada en Valladolid. La corporación fue la única representación turística de la isla de Tenerife en la feria que tiene como objetivo principal poner en valor destinos turísticos que apuestan por el patrimonio, la historia, la cultura, naturaleza, enogastronomía, etc.

Icod de los Vinos, con el Parque del Drago como máximo referente turístico contó con un stand propio de quince metros cuadrados con la participación del personal de Icodtesa, empresa municipal para la promoción turística, así como dos miembros de la comunidad educativa del IES San Marcos, en concreto del Ciclo Superior de Guía, Información y Asistencia Turística.

El municipio de la ciudad del Drago y según el último estudio de Sostenibilidad del Turismo en Canarias elaborados por las dos Universidades canarias para la Consejería de Turismo y Empleo, se encuentra entre los diez lugares más visitas de Canarias, siendo los turistas de origen peninsular el mayoritario, hasta alcanzar el cincuenta por ciento siendo esta una de las razones de la presencia de Icod de los Vinos en esta feria turística.