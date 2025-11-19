La Guardia Civil revisa la guanteras de los tinerfeños: si falta este artículo, la multa será de 200 euros

La Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva campaña de control en las carreteras españolas, centrada en la revisión exhaustiva de las guanteras de los vehículos. Esta operación ha llegado hasta las carreteras de Tenerife, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y detectar objetos prohibidos o peligrosos.

Los agentes de tráfico buscan concienciar a los conductores de las nuevas normas de tráfico obligatorias a partir de 2026.

Baliza de emergencia V-16

A partir del próximo año, no llevar la baliza de emergencia V-16 supondrá una sanción económica de 200 euros. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que debe estar en un lugar práctico, como la guantera o en el lateral de la puerta, para un acceso rápido en caso de emergencia.

Los agentes de tráfico dicen adiós a los triángulos de emergencia, y dan la bienvenida a la nueva señal de emergencia. Sin embargo, esta luz solo será obligatoria en España, por lo que aquellos vehículos que estén matriculados en otros países y se encuentren en situación de circulación internacional podrán utilizar los triángulos.

En base a la normativa europea, todos debemos aplicar las mismas normas, pero la baliza V-16 solo se aplica en España. Esto quiere decir que los vehículos procedentes de otros países del continente europeo no se le aplica este reglamento.

Nueva baliza obligatoria V16 / ED

Qué deben llevar los conductores en la guantera

Las autoridades recomiendan que en la guantera los conductores guarden únicamente objetos útiles y seguros, así como:

Documentación del vehículo

Papeles del seguro

Baliza de emergencia V-16: esta luz será un requisito imprescindible en todos los coches a partir de 1 de enero de 2026, con el objetivo de mejorar la visibilidad en caso de avería o accidente

Requisitos

Para que la baliza de emergencia V-16 sea válida debe cumplir una serie de requisitos:

Se tiene que poder ver a un kilómetro de distancia

de distancia Tiene que estar homologada y contar con geolocalización.

y contar con geolocalización. Debe emitir una luz de 360º amarilla, de alta intensidad y de forma intermitente al menos durante 30 minutos.

El precio de esta oscila entre los 40 y 50 euros, pero es recomendable no tardar en comprarla porque va aumentando conforme llega la fecha de obligatoriedad.