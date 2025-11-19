La digitalización del Centro de Carreteras refuerza la seguridad en Tenerife

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó una inversión de trece millones de euros para la digitalización del Centro Insular de Carreteras y los Sistemas Inteligentes de Transporte instalados en los túneles y la red de competencia insular, formada por más de 1.200 kilómetros de vías. Se trata de una transformación integral que destacaron tanto la presidenta de la Corporación, Rosa Dávila, como el consejero del área, Dámaso Arteaga, a través de un nuevo contrato para la explotación y el mantenimiento que "prácticamente multiplica en un 227% la licitación actual".

Operatividad permanente

El presupuesto base asciende a 12.970.148 euros. Esta inversión garantizará la operatividad permanente de los sistemas críticos de vigilancia, seguridad y gestión del tráfico de forma constante durante los próximos tres años, con posibilidad de dos prórrogas adicionales de un año cada una.

Seguridad vial

“Este acuerdo es fundamental para garantizar la seguridad vial en Tenerife", subrayó Dávila, para quien el Centro de Información de Carreteras, ubicado en el Intercambiador de Transportes de Santa Cruz, "es la columna vertebral de la gestión del tráfico en la Isla". Por eso, su mantenimiento y modernización son "fundamentales" para actuar con inmediatez "ante cualquier incidencia y mejorar la experiencia de conducción de miles de usuarios cada día”, señaló Dávila.

Modelo de gestión

El nuevo modelo de gestión cumple con la normativa estatal y europea en el camino de que túneles y carreteras no solo sean más seguros, sino más eficientes y sostenibles. Dávila realzó la apuesta del Gobierno insular "por una movilidad moderna, conectada y orientada al interés general. Se trata de una inversión plurianual que garantiza estabilidad, continuidad en el servicio y una respuesta tecnológica a la altura de lo que Tenerife necesita en materia de movilidad”.

De analógicas a digitales

Una de las acciones a ejecutar es la sustitución de las cámaras, que pasarán de analógicas a digitales, además de proceder a colocar nuevos paneles y perfeccionar la conexión directa con el Centro de Coordinación de Carreteras. Todo conllevará la mejora en el tiempo de respuesta ante las incidencias y con la garantía de la operatividad permanente de los sistemas críticos de vigilancia, de seguridad y gestión del tráfico.

Capacidad técnica

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, destacó que este nuevo contrato “refuerza de manera decisiva la capacidad técnica del Cabildo para garantizar un sistema viario más seguro, más moderno y mejor preparado para responder a cualquier circunstancia”.

Supervisión más precisa

Arteaga subrayó que “la renovación de la totalidad de las cámaras y la mejora integral de los sistemas inteligentes de transporte permitirá una supervisión más precisa del tráfico y de las condiciones en los túneles, lo que redunda directamente en la seguridad de los conductores”.