EL DÍA activa ofertas irresistibles este Black Friday

Este Black Friday, EL DÍA presenta una potente campaña de descuentos destinada a acercar a los lectores un periodismo riguroso, cercano y de calidad. La promoción incluye rebajas excepcionales tanto en las suscripciones de Contenidos Web como en la Edición Impresa Digital, para que te mantengas informado de todo que pasa en Canarias y en el mundo.

Una oportunidad única para disfrutar de la información más completa a precios muy reducidos.

Por tiempo limitado, el periódico ofrece un año de suscripción digital por solo 36 euros, lo que supone un 25% de descuento respecto a la tarifa habitual (49,99 €/mes).

Tres modalidades en oferta: elige cómo quieres informarte

Las promociones activas hasta el 26 de noviembre son las siguientes:

1. Contenidos Web – Suscripción Anual (la más elegida)

36 € el primer año (antes: 49,99 €)

(antes: 49,99 €) 25% de descuento

Una opción perfecta para quienes desean acceder durante todo un año a los contenidos digitales del periódico con un precio especial de Black Friday.

2. Contenidos Web – Suscripción Mensual

4 € el primer mes (antes: 6,99 €/mes)

(antes: 6,99 €/mes) Una alternativa flexible que permite conocer el servicio digital a un precio de bienvenida muy atractivo.

3. Edición Impresa Digital – Suscripción Anual

85 € por el primer año (antes: 169,95 €)

(antes: 169,95 €) Una modalidad que combina la edición en quiosco digital con el acceso web ilimitado. Ideal para quienes prefieren la experiencia del periódico tradicional, pero en formato digital.

Mira nuestro vídeo explicativo y descubre todo lo que puedes hacer con la Edición Impresa Digital:

Todo lo que incluye ser suscriptor

Quienes se suscriban a cualquiera de los planes de EL DÍA podrán disfrutar de:

Información al minuto sobre Tenerife, Canarias y el mundo

Reportajes de análisis y entrevistas exclusivas

Crónicas de proximidad

Opinión de firmas especializadas

Suplementos y contenidos multimedia

Además, la suscripción incorpora acceso a servicios adicionales:

Newsletters temáticas con contenidos exclusivos

con contenidos exclusivos App renovada , más rápida y cómoda

, más rápida y cómoda Club ED+ con ventajas y promociones especiales exclusivas para suscriptores

exclusivas para suscriptores Pasatiempos premium y acceso al archivo de juegos

Podrás consultar las últimas noticias cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 📱💻🖥

Además, podrás cancelar cuando desees: la renovación será al precio de tarifa.

Una oportunidad limitada hasta el 26 de noviembre

La campaña de Black Friday de EL DÍA estará disponible solo hasta el 26 de noviembre, una ocasión perfecta para dar el paso, ahorrar y disfrutar de un año entero de información de calidad.

Suscríbete hoy, aprovecha los descuentos y permanece siempre informado de lo que ocurre en tu entorno. Todo por menos de lo que cuesta un café.

👉 Haz clic en el botón y SUSCRÍBETE hoy para mantenerte al tanto con información de calidad.