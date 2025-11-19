Asesinato en Arona: los acusados de la muerte de Eloy aceptan una condena de 17 años de prisión

Diana Estefanía Valdés G. y Eugenio Rodríguez H. han aceptado hoy, miércoles, una condena de 17 años de prisión por el asesinato de Pedro Eloy Díaz, el 6 de julio de 2023, en Arona. Además, deben cumplir ocho años más de libertad vigilada [que se impondrán una vez salgan de prisión] y abonar una indemnización de 300.000 euros a los herederos de la víctima. Las abogadas de las defensas plantearon un acuerdo con la Fiscalía para alcanzar una sentencia de conformidad con la que, a cambio de aceptar los hechos tal y como planteó el fiscal en su escrito de calificación provisional, los acusados se beneficiarían de una reducción de la condena de 20 años de prisión que pedía inicialmente. En cuanto a la responsabilidad civil, no se ha modificado por lo que los acusados tendrán que abonar los 300.000 euros reclamados al inicio del procedimiento.

El crimen se produjo cuando Diana y Eugenio tendieron una trampa a Eloy en un apartamento de Costa del Silencio en el que residía ella. La emboscada estuvo motivada por una presunta agresión sexual de Eloy Díaz a Diana Valdés durante la noche de las hogueras de San Juan.

La tercera sesión de la vista oral con tribunal del jurado comenzó con la declaración de los peritos del Instituto Nacional de Toxicología. Los expertos expusieron los resultados de los análisis que realizaron a los distintos vestigios hallados en el escenario del crimen, el apartamento ubicado en el Paseo Roque del Conde. En las hojas de las dos armas blancas utilizadas para perpetrar el crimen se halló sangre que correspondía a la víctima. En los mangos de ambas armas se encontró una mezcla de restos biológicos pertenecientes a la víctima y los dos acusados; las manchas de sangre presentes en una camiseta y unas zapatillas deportivas que llevaba la acusada, eran de la víctima, al igual que los restos de sangre encontrados en las manos de Eugenio Rodríguez cuando fue detenido.

Los peritos confirmaron también que el fallecido presentaba en sangre una mezcla de alcohol -hasta 2,4 gramos por litro-, benzodiacepinas y cocaína, lo que dejaba sus facultades gravemente mermadas. Según la acusación, los encausados se habrían aprovechado de este estado para perpetrar el ataque, que se produjo con un estrangulamiento mecánico realizado con un vestido de mujer elástico que se anudó al cuello de la víctima y cuatro puñaladas en el cuello y la cavidad abdominal.

Los acusados, grabados por una cámara

En las tres sesiones se presentó una cadena de pruebas demoledoras que presagiaban un veredicto de culpabilidad. Y este miércoles, además, se pudo escuchar en la sala el audio registrado por una cámara de seguridad instalada en la entrada del apartamento en el que se cometió el asesinato. En ese audio se escucha a los acusados presionando a la víctima para que admitiera la agresión previa contra la mujer bajo la amenaza de matarle.

Tras la exposición de los expertos, se elevaron a definitivas las conclusiones de las partes y la magistrada presidenta de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife concedió un receso de media hora para que acusaciones y defensas prepararan sus informes. Sin embargo, ese receso inicial de 30 minutos se prolongó durante casi una hora y media. ¿El motivo? Las abogadas que representan a los dos acusados ofrecieron un acuerdo al fiscal y a la acusación particular que, finalmente aceptaron. De nuevo en la sala, la magistrada explicó los términos del acuerdo y disolvió al jurado, que ya no tenía que hacer frente al cuestionario del objeto del veredicto que se le hubiera entregado para dirimir si, con las pruebas presentadas en el procedimiento, declaraban a los acusados culpables o no culpables.

El pacto alcanzado contempla además que la hija de Diana Valdés continúe bajo el cuidado de su abuela materna, como hasta ahora.

Al inicio de la vista oral, los procesados mantuvieron su inocencia y se culpaban recíprocamente de la autoría material del crimen. El pasado martes, la declaración de un guardia civil que había mantenido una relación sentimental con la hermana de la acusada sacó a la luz una conversación que tuvo con Diana [un día antes del crimen] en la que ella le comentaba su intención de vengarse por la agresión sexual que había sufrido semanas atrás y le preguntaba por las consecuencias legales que tendría si mataba a una persona..