La Aemet advierte: la nieve llegará este jueves a Tenerife

Sorpresa en el tiempo para la jornada de este jueves, 20 de noviembre. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se esperan lluvias débiles o localmente moderadas y en forma de nieve a partir de los 2300-2400 metros, por lo que podrá nevar en el Teide.

La previsión del tiempo para la isla de Tenerife continúa con nubosidad alta en general, con escasa nubosidad baja y tendiendo tras el mediodía a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el norte y vertiente suroeste, así como en la vertiente este a últimas horas.

Por su parte, las temperaturas seguirán sin cambios, salvo ligero descenso de las máximas en zonas altas y vertiente norte. También se prevé viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde; estableciéndose el este en altas cumbres. Brisas en costas del oeste.

Resto del archipiélago

Para el resto del archipiélago, la Aemet prevé una jornada de abundante nubosidad alta. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas.

En el resto de islas, tendiendo desde por la mañana a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en vertientes norte y sur, y donde serán probables las lluvias débiles en general que serán en forma de nieve por encima de los 2400 m.

El Teide amanece nevado, archivo. / Arturo Jiménez

Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso, mientras que se espera viento flojo del nordeste, aumentando a moderado, principalmente durante la segunda mitad del día; en altas cumbres se establecerá el este y predominarán las brisas en costas del oeste de las islas montañosas.

Aviso por lluvias

El viernes, además, habrá aviso amarillo por lluvias en La Palma. En concreto, afectará a la zona este de la isla a partir del mediodía.