La Aemet advierte: la nieve llegará este jueves a Tenerife

El viernes habrá aviso por lluvias en La Palma

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo.

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Sorpresa en el tiempo para la jornada de este jueves, 20 de noviembre. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se esperan lluvias débiles o localmente moderadas y en forma de nieve a partir de los 2300-2400 metros, por lo que podrá nevar en el Teide.

La previsión del tiempo para la isla de Tenerife continúa con nubosidad alta en general, con escasa nubosidad baja y tendiendo tras el mediodía a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en el norte y vertiente suroeste, así como en la vertiente este a últimas horas.

Por su parte, las temperaturas seguirán sin cambios, salvo ligero descenso de las máximas en zonas altas y vertiente norte. También se prevé viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde; estableciéndose el este en altas cumbres. Brisas en costas del oeste.

Resto del archipiélago

Para el resto del archipiélago, la Aemet prevé una jornada de abundante nubosidad alta. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas.

En el resto de islas, tendiendo desde por la mañana a intervalos de nubes bajas y medias, que serán más compactos en vertientes norte y sur, y donde serán probables las lluvias débiles en general que serán en forma de nieve por encima de los 2400 m.

El Teide amanece nevado

El Teide amanece nevado, archivo. / Arturo Jiménez

Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso, mientras que se espera viento flojo del nordeste, aumentando a moderado, principalmente durante la segunda mitad del día; en altas cumbres se establecerá el este y predominarán las brisas en costas del oeste de las islas montañosas.

Noticias relacionadas y más

Aviso por lluvias

El viernes, además, habrá aviso amarillo por lluvias en La Palma. En concreto, afectará a la zona este de la isla a partir del mediodía.

