La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Tenerife para este miércoles: habrá lluvia débil y temperaturas sin cambios
Descubre también cómo estará el tiempo en el resto de islas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Tenerife intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento flojo a moderado en general. Una situación similar a la que se espera en el resto del archipiélago.
En Lanzarote y Fuerteventura, habrá un predominio de los intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, en el norte de las islas montañosas de los cielos nubosos con probables lluvias ocasionales de carácter débil en general y, en el resto intervalos nubosos, tendiendo tras el mediodía en el sur de las islas a nuboso con alguna lluvia débil y ocasional.
El viento será del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales.
En cuanto a las condiciones del mar, prevé en general viento del noreste de fuerza 4 o 5, marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.
Previsión del tiempo por islas para este miércoles:
TENERIFE
En el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles en general. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo tras el mediodía a nuboso en el sur con probables lluvias ocasionales, débiles en general. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 23
LA GOMERA
En el norte, predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente durante las horas centrales. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, tendiendo a flojo al final del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24
LA PALMA
Nuboso en el norte y este, con probables lluvias débiles y ocasionales. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo tras el mediodía a nuboso en el sur y zonas de interior con probables lluvias ocasionales, en general débiles. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento flojo a moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 22
EL HIERRO
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, tendiendo progresivamente a flojo a lo largo del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 17
LANZAROTE
Predominio de los intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento flojo a moderado del norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 17 23
FUERTEVENTURA
Predominio de los intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento flojo a moderado del norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 16 23
GRAN CANARIA
En el norte, predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en la primera mitad del día, abriendo claros durante la tarde. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo tras el mediodía a nuboso en el sur con alguna lluvia ocasional. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo a moderado de componente norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19 23
