Transición Ecológica acelera la aprobación del plan del Teide antes de fin de año

La consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias dio este martes un nuevo paso para la aprobación antes de final de año del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide. El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma publicó la ratificación de la urgencia del procedimiento, lo cual acorta los trámites y deja la entrada en vigor del documento solo pendiente de un decreto.

Aval del proceso

El anuncio firmado por Miguel Ángel Morcuende, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, avala el proceso del nuevo PRUG que sustituirá al que lleva 23 años en vigor, desde 2002. Propone solventar la caducidad del informe ambiental estratégico del 27 de noviembre de 2021, que caduca a los cuatro años.

De oficio o a instancias de parte

La normativa avala que la administración puede, como ocurre en este caso, acordar, de oficio o a instancias de parte, "la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento cuando razones de interés público lo aconsejen". Además, "el acuerdo implicará que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos".

Interés público

El departamento que encabeza el consejero Mariano Hernández Zapata concluye que "concurren en el presente caso las mencionadas razones de interés público", dado que "existe la necesidad inaplazable de contar con un instrumento de gestión adaptado al Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales".

Garantías

Asimismo, la tramitación de urgencia "salvaguarda las garantías esenciales del procedimiento, afectando exclusivamente a los plazos internos, habiéndose realizado ya las consultas a los interesados y a las administraciones públicas afectadas".

Conclusión

La conclusión es "declarar la aplicación de la tramitación de urgencia del procedimiento para la aprobación del PRUG, con reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo el relativo al recurso que proceda contra el Decreto que apruebe el Plan".

Vehículos aparcados en los márgenes de la carretera en el Parque Nacional del Teide / Arturo Jiménez

En paralelo

En paralelo al nuevo PRUG están las transferencias completas y no delegadas hasta ahora desde el Gobierno de Canarias al Cabildo. Desde el pasado 1 de enero se contempla la competencia insular, pero no termina de culminar el ansiado y demorado decreto de transferencia, último paso para que la Corporación insular pueda derivar efectivos que vigilen y controlen los algo menos de 190 kilómetros cuadrados que visitan al año 5,2 millones de personas. Con esa nueva normativa podrá implantarse a partir de 2026 una ecotasa para los visitantes no residentes, cuyos ingresos se destinarán íntegramente a la conservación.

Paso decisivo

El pasado 24 de octubre, Parques Nacionales de España daba el visto bueno al nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide, elaborado por el Gobierno de Canarias con la aprobación del Cabildo de Tenerife, que sustituirá al vigente. El Consejo de la Red de Parques Nacionales, órgano consultivo del Ministerio para la Transición Ecológica, emitió un informe favorable sobre el documento que marcará las pautas de la joya de la naturaleza tinerfeña en los próximos años. Obtuvo el respaldo de una mayoría significativa del órgano consultivo que asesora a los 16 espacios más protegidos del país. Tras este anuncio en el BOP solo resta el decreto que apruebe el PRUG del Teide y, posteriormente, el beneplácito del Consejo de Gobierno del Estado para la aprobación definitiva y su entrada en vigor.

Presupuesto 2026

El equipo de gobierno insular de CC y PP asegura que el presupuesto del Parque Nacional del Teide para 2026 incluye nuevas partidas "que consolidan nuestra línea de trabajo". Entre ellas, 200.000 euros para el estudio de movilidad que analice las mejores medidas de acceso y transporte en el marco del PRUG.

Seguridad

También se han planificado 950.000 euros para la licitación del servicio de seguridad prestado por guardas rurales en el Teide y los miradores de la Corona Forestal, mientras que otros 1.330.000 euros irán a la renovación de la flota de autobombas forestales y vehículos del personal del parque.

Incremento

En total, el presupuesto global asciende a 9,98 millones de euros, lo que representa un incremento del 25% respecto al ejercicio anterior, "reflejando el compromiso del Cabildo con la conservación, la sostenibilidad y la gestión responsable del Parque Nacional del Teide".

Visión opuesta

Una visión diametralmente opuesta es la del PSOE, principal grupo de la oposición en el Cabildo de Tenerife. Considera su secretaria general en Tenerife, Tamara Raya, que "se recortan los recursos para el medio ambiente y el Teide mientras aprueba un nuevo impuesto sobre los combustibles" (céntimo forestal), con la justificación de “reforzar la financiación ambiental”.

Reducción

Según los datos del propio proyecto de presupuestos insulares evaluados por el Grupo Socialista, el área de Medio Natural pasa de 75,42 millones de euros en 2025 a 72,97 millones en 2026, lo que supone 2,45 millones menos (−3,2%). Las inversiones reales, que financian la reforestación, la lucha contra incendios o la mejora de áreas recreativas, "caen un 31,8%, de 32,66 a 22,27 millones de euros". Y el presupuesto del Parque Nacional del Teide, "que vive uno de sus momentos más críticos por la saturación y la falta de mantenimiento", también se reduce, de 10,09 millones a 9,85 millones de euros (−2,4%). “Los datos son claros: Coalición Canaria y el Partido Popular cobran más a los tinerfeños para cuidar el medio ambiente, pero destinan menos dinero a hacerlo”, sentencia Tamara Raya.

Solo promesas

La líder insular socialista concluye: que "ni protegen el Teide ni cumplen sus promesas". Lo explica argumentando que "ni en el presupuesto de 2025 ni en el de 2026 aparece una sola partida de ingresos fruto de las medidas que la presidenta insular, Rosa Dávila, anunció públicamente: cobrar por acceder al Teide o por visitar Masca”.

El futuro inmediato

Por otra parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, indicó en una reciente comparecencia, a petición del PSOE, que "en el futuro inmediato, la movilidad sostenible ocupará un papel fundamental en en el Parque Nacional de Teide" con el desarrollo de un plan insular tal y como regula el nuevo PRUG. Pérez subrayó que “nos permitirá controlar y regular los accesos, promoviendo el transporte colectivo en guaguas". Además, aclaró que "Titsa deberá tener un papel fundamental en este nuevo sistema de movilidad del Teide, que no tendrá nada que ver con la situación actual (solo dos líneas con un viaje diario cada una)". Pero también, expuso, "el transporte discrecional privado de una forma más ordenada y racional”.

Transporte colectivo

Blanca Pérez valoró que "nos interesa que la mayor cantidad de visitantes lleguen en transporte colectivo desde las principales zonas turísticas”. También recordó que la aprobación del PRUG facilitará este programa que permitirá "una visita más sostenible y menos impactante al parque nacional, que es lo que todos deseamos". La consejera sostiene que “este sistema debe ser sostenible económicamente, por supuesto, y de hecho, las personas que quieran hacer turismo y conocer zona tendrán que pagar por los servicios que se ofrezcan, tal y como hemos venido poniendo en práctica en diferentes espacios naturales de Tenerife”.