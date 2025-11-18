El PSOE propone 34 millones de inversión para que el Cabildo construya viviendas

El PSOE propone destinar 34 millones de euros en activar las competencias del Cabildo de Tenerife en materia de vivienda. Los socialistas enmiendan las previsiones en este área de las cuentas del próximo año para acabar con "la subrogación en la práctica" al Gobierno de Canarias "sin crear promociones propias de pisos protegidos".

Vivienda asequible

Aarón Afonso, portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, señala que "el principal problema de la ciudadanía de Tenerife es no poder acceder a una vivienda a precios asequibles". Al respecto, subraya que "el proyecto de presupuesto insular para 2026 está muy alejado de resolver esta situación". Por ello, sentencia, "planteamos un paquete de medidas valoradas en más de 34 millones de euros que coloquen la vivienda como prioridad de las políticas en la Isla".

Decreto Ley

Afonso dibuja la supuesta falta de inversión en un contexto donde el Gobierno de Canarias aprobó en febrero de 2024 un Decreto Ley otorgando, por primera vez, competencias a los Cabildos insulares en el marco de la declaración de emergencia habitacional para promover la construcción de vivienda protegida.

Sin un parque

Sin embargo, apunta Afonso, "el Cabildo de Tenerife, desde entonces y hasta la fecha, ha renunciado a impulsar la puesta en marcha de un parque insular de vivienda". Reconoce que "sí desarrolló líneas para otorgar subvenciones a los municipios de la Isla, como los programas Activa Vivienda o Activa Suelo, pero no la construcción de ese parque insular".

Financiar el trabajo ajeno

Para Afonso, "hay una cuestión adicional sangrante: el convenio formalizado con el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi)", que "impulsa desde el Cabildo siete promociones en la Isla del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025". Entiende el socialista que "los proyectos y la posterior construcción deberían realizarlos el propio Icavi o Visocan, pero ante la incapacidad del Gobierno de Canarias (CC-PP) durante este mandato, es el Cabildo de Tenerife el que lo está haciendo" y, además, "financiando con recursos de los tinerfeños y tinerfeñas algo más del 42% de las actuaciones".

Otros ejemplos

Afonso resume: "Mientras el Cabildo de Tenerife renuncia a promover un parque insular de vivienda propio, le hace el trabajo al Gobierno de Canarias en la Isla". Por el contrario, "en otras, las promociones recogidas en el Plan de Vivienda se impulsan, aunque sea de forma penosa también, directamente por el Gobierno regional". En este caso, "los Cabildos Insulares se pueden dedicar a destinar sus recursos económicos y de personal a la promoción y construcción de vivienda protegida en sus respectivos territorios".

Instrumentos y órganos

Cabildos como el de Gran Canaria "lo están haciendo" y cuentan con un instrumento como el Consorcio de Viviendas. Otros como los de El Hierro, La Palma y Lanzarote no han puesto en marcha órganos o entidades para la gestión de un parque insular, pero "con sus propios recursos" compran suelo o edificios de viviendas terminados o a medio acabar para después ponerlos a disposición del Icavi.

Promociones públicas

De todas maneras, "con los datos facilitados por la Consejería a nivel regional a principios de octubre", el Gobierno de Canarias, a través del Icavi o Visocan, apenas construye catorce promociones de vivienda en todo el Archipiélago; una, en Tenerife, las 65 viviendas en el barrio de San Antonio (La Orotava), porque "el proyecto se aprobó con carácter definitivo en 2022, en el anterior mandato, y se licitó a finales de mayo de 2023". O sea, que "durante los últimos casi dos años y medio, nada en la Isla por parte del Gobierno de Canarias". De las otras trece promociones, tres se realizan en Lanzarote (201 viviendas por 28 millones de euros); una en Fuerteventura (77, por 10,6 millones); cuatro en La Palma (64 viviendas, con 12,5 millones de euros) y cinco en Gran Canaria (126 viviendas, por 25,85 millones de euros).

Priorizar la inversión

Afonso sostiene que, "más allá de lo que están haciendo el resto de cabildos, para nosotros lo importante es lo que puede hacer el de Tenerife con el marco legal actual y con la realidad socioeconómica de esta Isla". Por eso, apunta que "hay que priorizar la inversión en vivienda, hacerlo con decisión y no simplemente subrogándonos en el papel del Gobierno regional para ejecutar el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025".

Nueve grandes bloques

Los socialistas defienden nueve grandes bloques en sus enmiendas de viviendas por el valor global de 34 millones de euros. En primer lugar, el Programa Insular Tencasa, por 20 millones de euros, para impulsar la compra de suelo o edificaciones y luego destinarlos al alquiler asequible e impulsar un parque insular.

Empresa pública

Para gestionar ese Parque Insular de Vivienda, el PSOE propone "la puesta en marcha de una nueva empresa pública insular, Visoten, que permita promover, gestionar suelo y un parque público insular estable".

Rehabilitación

El tercer programa es el de Rehabilitación de Vivienda por tres millones de euros. Canalizaría ayudas directas a los ayuntamientos para la rehabilitación y accesibilidad de casas con el objetivo de mejorar y aumentar la oferta real del parque residencial actual que está degradado.

Alquileres sociales

Los programas cuarto y quinto impulsan las ayudas al alquiler para personas jóvenes por 1,5 millones de euros y con destino al alojamiento de estudiantes de Formación Profesional y universitarios, especialmente para aquellos que residen fuera del área metropolitana (300.000 euros).

Oficina Intergeneracional

Medio millón propone el PSOE para dotar la Oficina de Vivienda Intergeneracional que pretende impulsar un programa de convivencia entre estudiantes y mayores para combatir la soledad, falta de ingresos y la dificultad de acceso a la vivienda.

Activa Suelo y Activa Vivienda

Los socialistas proponen financiación "que no contempla el presupuesto 2026" para los programas Activa Suelo II (1,5 millones) y Activa Vivienda II (tres millones de euros). En el primer caso, para permitir a los municipios la adquisición de suelo para luego construir vivienda pública y en el segundo, también en el ámbito más local de la administración, para la construcción y rehabilitación de viviendas para aumentar la disponibilidad de promociones públicas de alquiler asequible.

Refuerzo de plantilla

Por último, se propone el refuerzo del personal técnico del área de Vivienda del Cabildo con 540.000 euros para la creación de nueve plazas adicionales a la plantilla actual. "Esta es insuficiente y para asumir los retos que planteamos es necesario incrementarla" apostilla Aarón Afonso. Es concluyente para concluir: "Un año y nueve meses después de la entrada en vigor del Decreto Ley el Cabildo el resultado hoy es cero viviendas construidas, cero viviendas entregadas, cero proyectos redactados y cero suelos adquiridos".

Residuos y resto de enmiendas

Otro ejemplo de las 153 enmiendas socialistas a las cuentas del año próximo es el de la "nefasta gestión" de los residuos en Tenerife. La reunión de trabajo de este pasado lunes entre las alcaldesas y alcaldes socialistas con la Comisión Ejecutiva Insular y su secretaria general, Tamara Raya, al frente definió las prioridades municipales ante las cuentas insulares para el próximo año, especialmente en "materias urgentes que afectan a la vida diaria de la ciudadanía". De la mencionada gestión de los residuos a las fugas de agua y la situación hídrica pasando por las obras necesarias en municipios "que no pueden esperar".